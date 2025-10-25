'द गर्लफ्रेंड' का ट्रेलर: सोचने पर मजबूर कर देगी रश्मिका मंदाना-दीक्षित शेट्टी की ये प्रेम कहानी

रश्मिका मंदाना पिछले काफी समय से फिल्म ' द गर्लफ्रेंड ' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म की झलकियाें ने पहले ही इसे लेकर उत्साह बढ़ा दिया था, वहीं अब इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 'थामा' की डरावनी दुनिया के बाद अब रश्मिका दिल के जज्बातों, कशमकश और रिश्तों के उतार-चढ़ाव से जुड़ी एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली प्रेम कहानी के साथ पर्दे पर लौट आई हैं। आइए जानें कैसा है 'द गर्लफ्रेंड' का ट्रेलर।

ट्रेलर एक उलझी हुई प्रेम कहानी फिल्म के ट्रेलर में रश्मिका और उनके हीरो दीक्षित शेट्टी के बीच एक उलझी हुई प्रेम कहानी देखने को मिल रही है। यहां रश्मिका का किरदार एक परेशान करने वाले सवाल से जूझता है कि क्या वो वाकई अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है या सिर्फ उसके होने के ख्याल से प्यार करती है? कहानी इस बात के इर्द-गिर्द घूमती है कि कभी-कभार हमें इंसान से नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी कल्पना या एहसास से मोह हो जाता है।

किरदार छा गए रश्मिका और दीक्षित ट्रेलर की शुरुआत में रश्मिका और दीक्षित एक-दूसरे के प्यार में डूबे हुए नजर आते हैं। दोनों के बीच खुशियों भरे पल दिखाए गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल बदल जाता है। उनके बीच आपसी मतभेद बढ़ जाते हैं। ट्रेलर के अंत में रश्मिका का किरदार खुद से ये सवाल पूछता है कि क्या ये रिश्ता सच में सही है या वो सिर्फ 'गर्लफ्रेंड' कहलाने के लिए इस रिश्ते में है? रश्मिका और दीक्षित दोनों का अभिनय काबिल-ए-तारीफ है।

प्रतिक्रिया लोगों ने ट्रेलर को दी हरी झंडी 'द गर्लफ्रेंड' में दिखाया जाएगा कि हर प्रेम कहानी परियों की कहानी जैसी नहीं होती। कुछ रिश्ते हकीकत में उतने आसान नहीं होते, जितने फिल्मों में दिखाए जाते हैं। उनमें दर्द, गलतफहमियां या दूरी भी हो सकती है। जिंदगी हमेशा फिल्मी नहीं होती, बल्कि सच्चाई कभी-कभार बहुत कड़वी भी होती है। ट्रेलर को लोगों ने सुपरहिट बताया है और खासतौर से रश्मिका की खूब तारीफ हो रही है। लोगों का मानना है कि अभिनेत्री पर ऐसे किरदार बड़े फबते हैं।