धर्मेंद्र अपने पीछे छोड़ गए करोड़ों की दौलत, जानिए कितनी है संपत्ति

धर्मेंद्र अपने पीछे छोड़ गए करोड़ों की दौलत, जानिए कितनी है संपत्ति
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का इस दुनिया से जाना हर किसी के लिए सदमे से कम नहीं है। इंडस्ट्री में करीब 6 दशक से ज्यादा समय तक अपना योगदान दे चुके अभिनेता अब अपनी यादें छोड़ गए हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि धर्मेंद्र को उनकी पहली फिल्म 'दिल भी तेरा, हम भी तेरे' के लिए सिर्फ 51 रुपये फीस मिली थी। आज वह करोड़ों रुपये की संपत्ति अपने पीछे छोड़ गए हैं।
संपत्ति
धर्मेंद्र की कुल संपत्ति कितनी है?
धर्मेंद्र सिनेमा जगत के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक थे। लाइवमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, धर्मेंद्र की कुल संपत्ति 335 करोड़ रुपये से 450 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है। वहीं पूरे देओल परिवार की संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है। धर्मेंद्र के पास 100 एकड़ का एक फार्महाउस भी है। इसके अलावा धर्मेंद्र के नाम महाराष्ट्र में 17 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत की और जमीन भी है।
व्यवसाए
इन व्यवसायों से करते थे खूब कमाई
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता रेस्तरां के भी मालिक भी थे, जिसमें करनाल-दिल्ली हाईवे स्थित 'गरम धरम ढाबा' और 'ही-मैन ढाबा' शामिल हैं। इसके अलावा उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें 'यमला पगला दीवाना' जैसी फिल्में बनाई गई हैं। उनके पास रेंज रोवर इवोक (कीमत करीब 86 लाख रुपये), मर्सिडीज-बेंज SL500 (कीमत करीब 1 करोड़ रुपये) और एक विंटेज फिएट जैसी शानदार कारें थीं।