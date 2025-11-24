धर्मेंद्र की कुल संपत्ति कितनी है? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@aapkadharam)

धर्मेंद्र अपने पीछे छोड़ गए करोड़ों की दौलत, जानिए कितनी है संपत्ति

लेखन ज्योति सिंह 02:41 pm Nov 24, 202502:41 pm

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का इस दुनिया से जाना हर किसी के लिए सदमे से कम नहीं है। इंडस्ट्री में करीब 6 दशक से ज्यादा समय तक अपना योगदान दे चुके अभिनेता अब अपनी यादें छोड़ गए हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि धर्मेंद्र को उनकी पहली फिल्म 'दिल भी तेरा, हम भी तेरे' के लिए सिर्फ 51 रुपये फीस मिली थी। आज वह करोड़ों रुपये की संपत्ति अपने पीछे छोड़ गए हैं।