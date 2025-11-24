धर्मेंद्र की वो 5 फिल्में, जिन्होंने लोगों के दिलों में बनाई खास जगह; OTT पर मौजूद

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे। उन्होंने 89 साल अपनी आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में गम के बादल छा गए हैं। अभिनेता ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दीं। एक्शन-कॉमेडी और रोमांस, किरदार जैसे भी हों, अभिनेता ने उन्हें सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि जिया था। यहां हम आपको धर्मेंद्र की 5 बेहतरीन फिल्में बता रहे हैं, जिन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई।

#1 & #2 'शोले' और 'मेरा गांव मेरा देश' धर्मेंद्र की यागदार फिल्मों को याद किया जाए, तो पहला नाम 'शोले' ही होगा। इसमें निभाए उनके 'वीरू' के किरदार ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन अहम किरदार में थे। इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। 1971 में धर्मेंद्र की 'मेरा गांव मेरा देश' रिलीज हुई थी। अभिनेत्री आशा पारेख संग उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने खूब प्यार दिया। यह फिल्म भी अमेजन प्राइम वीडियो पर है।

#3 & #4 'सीता और गीता' और 'धरम वीर' कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'सीता और गीता' को भला कैसे भूला जा सकता है। हेमा मालिनी के साथ उनके किरदार को दर्शकाें ने खूब सराहा था। फिल्म में संजीव कुमार भी अहम किरदार में थे। यह फिल्म भी अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। धर्मेंद्र की यागदार फिल्मों में 'धरम वीर' भी शामिल है। इसमें उन्हें अपने बेटे बॉबी देओल के साथ देखा गया था। फिल्म की कहानी और गानें खूब चर्चित हुए। यह भी अमेजन प्राइम वीडियो पर है।