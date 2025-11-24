धर्मेंद्र की पहली कार कौनसी थी और कितने में खरीदी थी?
क्या है खबर?
बॉलीवुड में कई कलाकार आए और चले गए, लेकिन धर्मेंद्र एक ऐसा नाम रहा, जिसने दशकों तक सिनेप्रेमियों के दिलों पर राज किया। 89 साल की उम्र में शोले का 'वीरू' दुनिया से हमेशा-हमेशा के लिए चला गया। पीछे छूट गई उनकी दमदार अदाकारी, सादगी और हर किसी के लिए अपनेपन भरी यादें। भावुक इतने थे कि वे अपनी पहली कार को जिंदगीभर अपने से अलग नहीं कर पाए। आइए जानते हैं उनकी पहली कार कौनसी थी।
पहली कार
1960 में खरीदी थी पहली कार
धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में नाम रोशन करने से पहले मुंबई में एक गैराज और एक ड्रिलिंग फर्म में काम किया था। इसी दौरान उन्होंने 1960 में अपनी पहली कार फिएट 1100 खरीदी, जो बाद में उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई। 2021 में किया सोशल मीडिया पोस्ट दर्शाता है कि उनका इससे कितना लगाव था। उन्होंने इसे अपना प्यारा बच्चा बताया और लिखा था, 'दोस्तों, फिएट मेरी पहली कार थी। एक स्ट्रगलर के लिए ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद।'
ट्विटर पोस्ट
पहली कार को लेकर किया गया पोस्ट
Friends, Fiat 💕 my first car my beloved baby ….Very close to my heart . His great blessings in the life of a struggler 🙏 . pic.twitter.com/JMjKmrDMQX— Dharmendra Deol (@aapkadharam) October 11, 2021
कीमत
इतनी थी इस गाड़ी की कीमत
धर्मेंद्र ने ही खुलासा किया था कि उन्होंने अपनी पहली कार 18,000 रुपये में खरीदी थी। उन दिनों यह उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। इसके बाद उनके गैराज में लाखों से लेकर करोड़ों रुपये की कीमत वाली ऑडी A8, पोर्शे केयन, मर्सिडीज-बेंज S-क्लास, लैंड रोवर रेंज रोवर और मर्सिडीज SL500 जैसी गाड़ियों ने जगह बनाई। इसके बावजूद फिएट का स्थान कोई नहीं ले सकी, जिसे वो हमेशा अपने दिल के करीब मानते और हमेशा साथ रखना चाहते थे।