धर्मेंद्र की पहली कार कौनसी थी और कितने में खरीदी थी? 

पहली कार

1960 में खरीदी थी पहली कार

धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में नाम रोशन करने से पहले मुंबई में एक गैराज और एक ड्रिलिंग फर्म में काम किया था। इसी दौरान उन्होंने 1960 में अपनी पहली कार फिएट 1100 खरीदी, जो बाद में उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई। 2021 में किया सोशल मीडिया पोस्ट दर्शाता है कि उनका इससे कितना लगाव था। उन्होंने इसे अपना प्यारा बच्चा बताया और लिखा था, 'दोस्तों, फिएट मेरी पहली कार थी। एक स्ट्रगलर के लिए ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद।'