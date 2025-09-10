LOADING...
वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी बने माता-पिता (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@varunkonidela7)

वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी बने माता-पिता, अभिनेत्री ने दिया बेटे को जन्म 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 10, 2025
02:42 pm
क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा की चर्चित जोड़ी वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी शादी के 2 साल बाद माता-पिता बन गए हैं। इस जोड़े ने 10 सितंबर को अपनी पहली संतान का दुनिया में स्वागत किया है। अभिनेत्री ने रेनबो अस्पताल एक बेटे को जन्म दिया। इसी के साथ सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। प्रशंसकों से लेकर फिल्मी सितारे तक, वरुण और लावण्या को माता-पिता बनने की शुभकामनाएं दे रहे हैं।

खबर

एक बेटी की मां बनीं लावण्या 

भले ही खुद वरुण और लावण्या ने यह खुशखबरी अपने प्रशंसकों के साथ साझा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अभिनेत्री ने बेटी को जन्म दिया है। इस साल शुरुआत में वरुण और लावण्या ने बताया था कि अभिनेत्री प्रेग्नेंट हैं। अब आखिरकार इस जोड़े के घर में किलकारियां गूंज उठी हैं, जिसके बाद उनके प्रशंसक सातवें आसमान पर हैं। बता दें कि वरुण और लावण्या ने 1 नवंबर, 2023 को शादी रचाई थी।

