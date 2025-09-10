वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी बने माता-पिता, अभिनेत्री ने दिया बेटे को जन्म 

खबर

एक बेटी की मां बनीं लावण्या

भले ही खुद वरुण और लावण्या ने यह खुशखबरी अपने प्रशंसकों के साथ साझा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अभिनेत्री ने बेटी को जन्म दिया है। इस साल शुरुआत में वरुण और लावण्या ने बताया था कि अभिनेत्री प्रेग्नेंट हैं। अब आखिरकार इस जोड़े के घर में किलकारियां गूंज उठी हैं, जिसके बाद उनके प्रशंसक सातवें आसमान पर हैं। बता दें कि वरुण और लावण्या ने 1 नवंबर, 2023 को शादी रचाई थी।