वरुण धवन ने विक्की कौशल के साथ किया डांस (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@Varun_dvn)

वरुण धवन ने विक्की कौशल के साथ 'परफेक्ट' गाने पर किया डांस, वीडियो हो रहा वायरल

लेखन दीक्षा शर्मा 04:52 pm Sep 26, 202504:52 pm

क्या है खबर?

अभिनेता वरुण धवन काफी समय से फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और जाह्नवी कपूर जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब वरुण ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्हें विक्की कौशल के साथ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के गाने 'परफेक्ट' पर डांस करते हुए देखा जा सका है।