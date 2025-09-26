वरुण धवन ने विक्की कौशल के साथ 'परफेक्ट' गाने पर किया डांस, वीडियो हो रहा वायरल
क्या है खबर?
अभिनेता वरुण धवन काफी समय से फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और जाह्नवी कपूर जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब वरुण ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्हें विक्की कौशल के साथ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के गाने 'परफेक्ट' पर डांस करते हुए देखा जा सका है।
वीडियो
जिम में दिखे वरुण और विक्की
वीडियो में वरुण और विक्की जिम में हैं और दोनों 'परफेक्ट' गाने पर मस्ती करते दिख रहे हैं। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'पंजाबी मुंडे= परफेक्ट।' बता दें कि इस गाने को गुरु रंधावा ने अपनी आवाज दी है। इसके बोल भी इन्होंने ही लिखे हैं। इस गाने को वरुण और जाह्नवी पर फिल्माया गया है। बता दें, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के निर्देशन की कमान शशांक खेतान ने संभाली है। इस फिल्म की कहानी इन्होंने ही लिखी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
shut up we got varun dhawan and vicky kaushal reel on the song perfect 😭😭😭🥵🥵🥵 punjabi boys pic.twitter.com/IbVTm83Myn— 🌷 (@varun_ki_madhu) September 26, 2025