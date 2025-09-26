बोनी कपूर बोले- मैंने मोना को अंधेरे में नहीं रखा, हमारी अंगूठियां उन्होंने ही खरीदी थीं

बॉलीवुड के मशहूर निर्माता बोनी कपूर एक ओर जहां अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहे, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां उनकी निजी जिंदगी ने बटोरी। एक तरफ पहली पत्नी मोना के साथ उनका तलाक और दूसरी ओर दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी संग उनका अफेयर। हाल ही में बाेनी ने अपनी पहली पत्नी मोना के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की और ये भी खुलासा कि श्रीदेवी और उनकी शादी की अंगूठी मोना ने ही खरीदी थी।

खुलासा मैंने अपनी पत्नी को कभी अंधेरे में नहीं रखा- बोनी एक हालिया इंटरव्यू में बाेनी ने कहा, "मैंने अपनी पत्नी माेना को कभी अंधेरे में नहीं रखा था। मैंने पहले ही मोना को सबकुछ बता दिया था। मैं उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहता था। मेरी ये अंगूठी देखो, जो मैंने पहनी है और वो अंगूठी जो उन्होंने (श्रीदेवी) पहनी थी, दोनों ही मोना ने खरीदी थीं। इसी तरह से उन्होंने बच्चों को मेरे या दूसरे बच्चों के प्रति किसी भी तरह की नफरत पैदा किए बिना पाला।"

दिल की बात "क्या करता, मैं बंटा हुआ था" बोनी बोले, "मेरे पास आज भी अर्जुन कपूर की एक चिट्ठी है, जिसमें उसने मुझसे पूछा था कि आप घर क्यों नहीं आते? बड़ा बुरा लगता था। मैं भला क्या करता? मैं बंटा हुआ था। एक तरफ मेरी पत्नी श्रीदेवी थीं, दूसरी तरफ मेरे बच्चे। मैं श्रीदेवी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, उनके माता-पिता गुजर चुके थे, वो अकेली थीं। उधर कम से कम मेरे बच्चे अपनी मां के साथ थे और अपने दादा-दादी के साथ रह रहे थे।"

रिश्ता श्रीदेवी के फेवरेट होते थे अर्जुन इसी इंटरव्यू में बोनी ने ये भी बताया कि जब शादी से पहले श्रीदेवी उनके घर में मेहमान बनकर रह रही थीं तो अर्जुन उनके फेवरेट हुआ करते थे। वो उसे बहुत अच्छा मानती थीं। दोनों का ही एक-दूसरे से बड़ा लगाव था। दरअसल, तब अर्जुन हमारे अफेयर से अनजान था। उसे नहीं पता था कि क्या चल रहा है। बता दें कि श्रीदेवी से शादी के बाद बोनी पहली पत्नी और बच्चों से दूर चले गए थे।