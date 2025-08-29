अभिनेता वरुण धवन ने लिया लालबाग के राजा का आशीर्वाद, यहां देखें वीडियो

LOADING...
वरुण धवन ने किए लालबागचा राजा के दर्शन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@varundvn)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 29, 2025
05:14 pm
क्या है खबर?

गणेश चतुर्थी के खास मौके पर अभिनेता वरुण धवन 29 अगस्त को गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। अभिनेता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भगवान गणेश की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। वीडियो में उन्हें 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारा लगाते हुए देखा जा सकता है। पंडाल के बाहर वरुण ने अपने प्रशंसकों के तस्वीरें भी खिंचवाई और उनका अभिवादन किया।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

काम

'सनी संस्कारी की...' को लेकर चर्चा में वरुण

काम के मोर्चे पर बात करें तो वरुण मौजूदा वक्त में अपनी आगामी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में वरुण की जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। 'बवाल' के बाद यह दोनों के बीच दूसरा सहयोग है। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसे काफी पसंद किया गया। यह फिल्म गांधी जयंती और दशहरा के खास मौके पर यानी 2 अक्टूबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी।