अभिनेता वरुण धवन ने लिया लालबाग के राजा का आशीर्वाद, यहां देखें वीडियो

काम

'सनी संस्कारी की...' को लेकर चर्चा में वरुण

काम के मोर्चे पर बात करें तो वरुण मौजूदा वक्त में अपनी आगामी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में वरुण की जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। 'बवाल' के बाद यह दोनों के बीच दूसरा सहयोग है। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसे काफी पसंद किया गया। यह फिल्म गांधी जयंती और दशहरा के खास मौके पर यानी 2 अक्टूबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी।