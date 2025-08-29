'डू यू वाना पार्टनर' का ट्रेलर जारी, तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी का दिखा बेबाक अंदाज
क्या है खबर?
OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो की आने वाली वेब सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' का दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस सीरीज के निर्देशन की कमान अर्चित कुमार और कॉलिन डी कुन्हा ने संभाली है, वहीं करण जौहर इसके निर्माता हैं। 'डू यू वाना पार्टनर' में तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अब निर्माताओं ने इस सीरीज का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें तमन्ना और डायका बेबाक अंदाज दिख रहा है।
ट्रेलर
कुछ ऐसी है सीरीज की कहानी
'डू यू वाना पार्टनर' एक नए दौर की मजेदार और अनोखी कॉमेडी-ड्रामा है, जिसकी कहानी दो सहेलियों- शिखा (तमन्ना भाटिया) और अनाहिता (डायना पेंटी) के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों मिलकर अपना अल्कोहल स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखती हैं। शहर की भाग-दौड़ और पुरुष-प्रधान दुनिया के बीच वे क्राफ्ट बीयर बिजनेस में कदम रखती हैं। परंपराओं और सामाजिक बंदिशों को चुनौती देते हुए, जुगाड़, जज्बे और स्टाइल के साथ दोनों अपनी अलग पहचान बनाती हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
a chilled glass full of dreams, served with a twist 🍺#DoYouWannaPartnerOnPrime, New Series, September 12@tamannaahspeaks @DianaPenty @NakuulMehta @jaavedjaaferi @NeerajKabi1 #ShwetaTiwari #SufiMotiwala @rannvijaysingha @RazaMishra #IndraneilSengupta #KaranJohar… pic.twitter.com/uXasXONVmc— prime video IN (@PrimeVideoIN) August 29, 2025
जानकारी
कब और कहां देख पाएंगे सीरीज?
'डू यू वाना पार्टनर' का प्रीमियर 12 सितंबर, 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो पर होने वाला है। तमन्ना और डायना के अलावा इस सीरीज में नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, जावेद जाफरी, नीरज काबी और रणविजय जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।