वरुण धवन की सबसे कमाऊ फिल्में, एक के आगे तो शाहरुख-सलमान भी टेक चुके घुटने

वरुण धवन के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी ब्लॉकबस्टर सपने से कम नहीं रही है। उनकी फिल्म ' बॉर्डर 2 ' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। इस वॉर-ड्रामा में वरुण की मौजूदगी ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया है और इसने मात्र 4 दिनों में दुनियाभर में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 'बॉर्डर 2' की इस सफलता के बीच एक नजर वरुण की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों पर।

#1 'दिलवाले' जब साल 2015 में 'दिलवाले' रिलीज हुई थी तो सबकी नजरें शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी की वापसी पर थीं, लेकिन इस फिल्म में वरुण ने न केवल अपनी जगह बनाई, बल्कि बड़े पर्दे पर शाहरुख के छोटे भाई 'वीर' के रूप में दर्शकों का दिल भी जीता। वरुण के करियर की ये पहली फिल्म थी, जिसने वैश्विक स्तर पर 388 करोड़ रुपये की कमाई की थी, वहीं घरेलू बाजार में भी इसने 148 करोड़ रुपये कमाए थे।

#2 'जुड़वा 2' वरुण बॉक्स ऑफिस के 'असली सुल्तानों' को भी चुनौती दे चुके हैं। उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 'जुड़वा 2' भी शामिल है, जिसने सभी को चौंका दिया था। जहां सलमान खान की 'ट्यूबलाइट' 121.25 करोड़ पर सिमट गई, वहीं 'जुड़वा 2' ने भारत में 138.61 करोड़ की दमदार कमाई कर उसे पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने शाहरुख खान की 'रईस' के घरेलू कारोबार को भी कड़ी टक्कर दी और साल की टॉप-4 फिल्मों में अपनी जगह बनाई।

Advertisement

#3 'ABCD 2' 'ABCD 2' वरुण की पहली ऐसी फिल्म थी, जिसने 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार किया था। एक डांस पर आधारित फिल्म के लिए उस समय इतनी बड़ी कमाई करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 106 करोड़ तो दुनियाभर में 166 करोड़ रुपये की कमाई की थी। स्क्रीन पर 'डांसिंग गॉड' प्रभु देवा के सामने खुद को साबित करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन वरुण ने अपने शानदार डांस से उन्हें बखूबी टक्कर दी।

Advertisement