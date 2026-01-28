'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ कमाने से इंच भर दूर, जानिए कितनी हुई कमाई

'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ कमाने से इंच भर दूर, जानिए कितनी हुई कमाई
क्या है खबर?
सनी देओल और वरुण धवन की वॉर-ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' का भौकाल बॉक्स ऑफिस पर लगातार जारी है। फिल्म ने वीकेंड का भरपूर फायदा उठाया था। नॉन हॉलीडे में लौटते ही कलेक्शन में गिरावट तो आई, लेकिन फिर भी इसने मोटी कमाई कर दिखाई है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने से सनी की फिल्म इंच भर दूर रह गई है। बता दें कि 'बॉर्डर 2' का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है।
कमाई
'बॉर्डर 2' की ताजा कमाई पर एक नजर
सैकनिल्क के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने 5वें दिन, यानी मंगलवार को 19.50 करोड़ का काराेबार किया है। पिछली कमाई के मुकाबले आंकड़ों में गिरावट है क्योंकि इसने चौथे दिन 59 करोड़ कमाए थे। अन्य दिनों की कमाई पर नजर डालें तो फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़, दूसरे दिन 36.5 करोड़ और तीसरे दिन 54.5 करोड़ कमाए थे। इस तरह कुल कलेक्शन 196.50 करोड़ रुपये हाे गया है, जो 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने से बेहद करीब है।
फिल्म
'बॉर्डर 2' के बारे में जानिए
'बॉर्डर 2' 1971 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है जिसकी कहानी दर्शकों के दिलों तक पहुंच रही है। यही कारण है कि फिल्म के प्रति लोगों का रुझान साफतौर पर दिख रहा है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, आन्या सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा भी प्रमुख किरदारों में हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म आने वाले दिनों में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाएगी। यह फिल्म 1997 में आई 'बॉर्डर' का सीक्वल है।