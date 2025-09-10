'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नया गाना 'पनवाड़ी' जारी, खेसारी लाल यादव ने लगाए सुर

दीक्षा शर्मा

क्या है खबर?

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनकी यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बीते दिनों 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पहला गाना 'बिजुरिया' जारी किया गया था, जिसे काफी पसंद किया गया। अब 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नया गाना 'पनवाड़ी' रिलीज हो गया है।