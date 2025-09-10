'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नया गाना 'पनवाड़ी' जारी, खेसारी लाल यादव ने लगाए सुर
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। उनकी यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बीते दिनों 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पहला गाना 'बिजुरिया' जारी किया गया था, जिसे काफी पसंद किया गया। अब 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नया गाना 'पनवाड़ी' रिलीज हो गया है।
डांस करते दिखे वरुण और जाह्नवी
'पनवाड़ी' के गाने में वरुण और जाह्नवी एक साथ जबरदस्त डांस करते दिख रहे हैं। इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। गाने में इस जोड़ी की भी झलक दिख रही है। इस गाने को खेसारी लाल यादव, मासूम शर्मा, देव नेगी, प्रीतम और निखिता गांधी ने मिलकर गाया है। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के निर्देशन की कमान शशांक खेतान ने संभाली है, वहीं करण जौहर फिल्म के निर्माता हैं।
