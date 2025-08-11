वाणी कपूर ने पहनी लाखों की ड्रेस (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@vaanikapoor)

वाणी कपूर की इस ड्रेस की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप, क्या आपने देखीं तस्वीरें?

लेखन दीक्षा शर्मा 06:56 pm Aug 11, 202506:56 pm

अभिनेत्री वाणी कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वह हल्के नीले रंग की जैकेट और ट्राउजर पहने नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने लुक को पूरा करने के लिए खुले बालों के साथ हल्का मेकअप किया हुआ है। वाणी का यह लुक उनके प्रशंसकों को बेहद पसंद आ रहा है, वहीं उनकी यह ड्रेस भी लोगों का ध्यान खींच रही है। आइए वाणी की इस ड्रेस की कीमत जानते हैं।