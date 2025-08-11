LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / वाणी कपूर की इस ड्रेस की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप, क्या आपने देखीं तस्वीरें? 
वाणी कपूर की इस ड्रेस की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप, क्या आपने देखीं तस्वीरें? 
वाणी कपूर ने पहनी लाखों की ड्रेस (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@vaanikapoor)

वाणी कपूर की इस ड्रेस की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप, क्या आपने देखीं तस्वीरें? 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 11, 2025
06:56 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री वाणी कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वह हल्के नीले रंग की जैकेट और ट्राउजर पहने नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने लुक को पूरा करने के लिए खुले बालों के साथ हल्का मेकअप किया हुआ है। वाणी का यह लुक उनके प्रशंसकों को बेहद पसंद आ रहा है, वहीं उनकी यह ड्रेस भी लोगों का ध्यान खींच रही है। आइए वाणी की इस ड्रेस की कीमत जानते हैं।

तस्वीरें

2 लाख रुपये से अधिक है कीमत

वाणी की इस नीली रंग की ड्रेस की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस ड्रेस की कीमत 2 लाख रुपये से अधिक है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, वाणी की इस ड्रेस की कीमत 2.59 लाख रुपये बताई जा रही है। वाणी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। गौरतलब है कि आने वाले समय में वाणी को 'बदतमीज गिल' और 'अबीर गुलाल' जैसी फिल्मों में देखा जाएगा।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तस्वीरें