कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद लिया गया फैसला
क्या है खबर?
मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे 'कैप्स कैफे' में 7 अगस्त को गोलीबारी की गई। यह एक महीने में एक तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले 10 जुलाई को कैफे पर तोबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य में गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। अब कपिल को बिश्नोई से कथित तौर पर मिली जान से मारने की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है।
सुरक्षा
धमकियों के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा
लगातार मिल रही धमकियों के बीच मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कपिल की सुरक्षा बढ़ा दी है। उनकी हिफाजत के लिए अतिरिक्त बंदोबस्त किए गए हैं। दरअसल, बिश्नोई गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया है कि कपिल ने सलमान खान को अपने शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के पहले एपिसोड में बुलाया था। कपिल का सलमान को बतौर मेहमान अपने शो पर बुलाना बिश्नोई गैंग को नागवार गुजरा है।
ट्विटर पोस्ट
मुंबई पुलिस ने पुख्ता की कपिल शर्मा की सुरक्षा
Following a second firing incident at comedian Kapil Sharma’s Canada-based café, Mumbai Police have provided him security and remain on high alert: Mumbai Police pic.twitter.com/fM5azyKPYO— IANS (@ians_india) August 11, 2025