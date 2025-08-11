LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद लिया गया फैसला
मुंबई पुलिस ने बढ़ाई कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kapilsharma)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 11, 2025
06:55 pm
क्या है खबर?

मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे 'कैप्स कैफे' में 7 अगस्त को गोलीबारी की गई। यह एक महीने में एक तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले 10 जुलाई को कैफे पर तोबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य में गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। अब कपिल को बिश्नोई से कथित तौर पर मिली जान से मारने की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है।

सुरक्षा

धमकियों के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा 

लगातार मिल रही धमकियों के बीच मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कपिल की सुरक्षा बढ़ा दी है। उनकी हिफाजत के लिए अतिरिक्त बंदोबस्त किए गए हैं। दरअसल, बिश्नोई गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया है कि कपिल ने सलमान खान को अपने शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के पहले एपिसोड में बुलाया था। कपिल का सलमान को बतौर मेहमान अपने शो पर बुलाना बिश्नोई गैंग को नागवार गुजरा है।

ट्विटर पोस्ट

मुंबई पुलिस ने पुख्ता की कपिल शर्मा की सुरक्षा