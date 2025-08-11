मुंबई पुलिस ने बढ़ाई कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kapilsharma)

कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद लिया गया फैसला

लेखन दीक्षा शर्मा 06:55 pm Aug 11, 202506:55 pm

क्या है खबर?

मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे 'कैप्स कैफे' में 7 अगस्त को गोलीबारी की गई। यह एक महीने में एक तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले 10 जुलाई को कैफे पर तोबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य में गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। अब कपिल को बिश्नोई से कथित तौर पर मिली जान से मारने की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है।