'कांतारा चैप्टर 1' के मुरीद हुए केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव, ऋषभ शेट्‌टी से की मुलाकात
केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने ऋषभ शेट्‌टी से मुलाकात की (तस्वीर: एक्स/@com/byadavbjp)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 09, 2025
02:30 pm
ऋषभ शेट्‌टी की हालिया रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' दर्शकों को पसंद आ रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी फिल्म के मुरीद हो गए हैं। दिल्ली में अभिनेता से मुलाकात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने उन्हें फिल्म की सफलता पर बधाई दी और खुद भी 'कांतारा चैप्टर 1' की तारीफ की। मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है। बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

सोशल मीडिया पर साझा किया पोस्ट

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, अभिनेता और निर्देशक से मुलाकात हुई। ऋषभ जी का पर्यावरण को लेकर प्रेम और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उनके अंदर का उत्साह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई।' बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' 2022 में आई 'कांतारा' का प्रीक्वल है जिसे खुद ऋषभ ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें मुख्य किरदार भी वह खुद हैं, जबकि इसकी हीरोइन रुक्मिणी वसंत हैं।

