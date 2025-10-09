केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने ऋषभ शेट्‌टी से मुलाकात की (तस्वीर: एक्स/@com/byadavbjp)

'कांतारा चैप्टर 1' के मुरीद हुए केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव, ऋषभ शेट्‌टी से की मुलाकात

लेखन ज्योति सिंह 02:30 pm Oct 09, 202502:30 pm

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी की हालिया रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' दर्शकों को पसंद आ रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी फिल्म के मुरीद हो गए हैं। दिल्ली में अभिनेता से मुलाकात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने उन्हें फिल्म की सफलता पर बधाई दी और खुद भी 'कांतारा चैप्टर 1' की तारीफ की। मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है। बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।