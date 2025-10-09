'कांतारा चैप्टर 1' ने फिर लगाई छलांग, 7वें दिन पार कर लिया 300 कराेड़ का आंकड़ा

'कांतारा चैप्टर 1' ने फिर लगाई छलांग, 7वें दिन पार कर लिया 300 कराेड़ का आंकड़ा
क्या है खबर?
अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर हर दिन कमाल दिखा रही है। दर्शकों के प्यार की बदौलत ये फिल्म कारोबारी दिनों पर भी मोटी कमाई कर रही है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और एक हफ्ते के अंदर ही ऋषभ की फिल्म ने 300 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करते हुए निर्माताओं को मालामाल कर दिया है। आइए देखें फिल्म कांतारा चैप्टर 1' की ताजा कमाई का आंकड़ा।
कारोबार
'कांतारा चैप्टर 1' ने 7वें दिन की इतनी कमाई
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। हालांकि अन्य दिनों के मुकाबले ये आंकड़ा कम है। इससे पहले फिल्म ने छठे दिन 34.25 करोड़, पांचवें दिन 31.5 करोड़, चौथे दिन 63 करोड़, तीसरे दिन 55 करोड़, दूसरे दिन 45.4 करोड़ और पहले दिन 61.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। एक हफ्ते में 'कांतारा चैप्टर 1' का कुल कमाई 316 करोड़ रुपये हो गई है।
रिकॉर्ड
दुनियाभर में बज रहा फिल्म का डंका
'कांतारा चैप्टर 1' सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नहीं, बल्कि दुनियाभर में अपना जलवा दिखा रही है। इसने अब तक वर्ल्डवाइड 410 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। इस तरह ऋषभ की प्रीक्वल फिल्म ने इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 'कांतारा' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2022 में आई इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 408 करोड़ का कारोबार किया था। फिल्म में ऋषभ के अलावा रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम अहम किरदार में हैं।