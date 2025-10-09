'कांतारा चैप्टर 1' लगाई लंबी छलांग (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@hombalefilms)

'कांतारा चैप्टर 1' ने फिर लगाई छलांग, 7वें दिन पार कर लिया 300 कराेड़ का आंकड़ा

लेखन ज्योति सिंह 09:56 am Oct 09, 202509:56 am

क्या है खबर?

अभिनेता ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर हर दिन कमाल दिखा रही है। दर्शकों के प्यार की बदौलत ये फिल्म कारोबारी दिनों पर भी मोटी कमाई कर रही है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और एक हफ्ते के अंदर ही ऋषभ की फिल्म ने 300 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करते हुए निर्माताओं को मालामाल कर दिया है। आइए देखें फिल्म कांतारा चैप्टर 1' की ताजा कमाई का आंकड़ा।