'इंडियन आइडल 16': श्रेया घोषाल ने ऐसे दी जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि कि वायरल हुआ वीडियो

01:55 pm Oct 09, 2025

जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में तैराकी के दौरान निधन हो गया था, जिससे हर कोई दंग रह गया। अब 'इंडियन आइडल 16' ने अपने विशेष एपिसाेड में गायक को श्रद्धांजलि दी है, जिसका प्रोमो निर्माताओं ने जारी कर दिया है। प्रोमो में श्रेया घोषाल गायक का लोकप्रिय गीत 'मायाबिनी' गाकर उन्हें श्रद्धांजलि देती हैं। दरअसल, ये गाना शोकगीत के रूप में उभरा है। पूरे असम में इस गाने को जुबीन की याद में सुना जा रहा है।