'इंडियन आइडल 16': श्रेया घोषाल ने ऐसे दी जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि कि वायरल हुआ वीडियो
क्या है खबर?
जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में तैराकी के दौरान निधन हो गया था, जिससे हर कोई दंग रह गया। अब 'इंडियन आइडल 16' ने अपने विशेष एपिसाेड में गायक को श्रद्धांजलि दी है, जिसका प्रोमो निर्माताओं ने जारी कर दिया है। प्रोमो में श्रेया घोषाल गायक का लोकप्रिय गीत 'मायाबिनी' गाकर उन्हें श्रद्धांजलि देती हैं। दरअसल, ये गाना शोकगीत के रूप में उभरा है। पूरे असम में इस गाने को जुबीन की याद में सुना जा रहा है।
तारीफ
जुबीन की याद में विशाल ने कही ये बात
'इंडियन आइडल 16' में एक प्रतियोगी सत्येंद्र येन बताते हैं कि वह असम से आए हैं। इसके बाद विशाल ददलनानी, जुबीन को याद करते हुए उनकी गायकी की तारीफ करते हैं। वो 'प्यार के साइड इफेक्ट्स' के गाने 'जाने क्या' से जुबीन को श्रद्धांजलि देते हैं। वह येन से कहते हैं कि ज़ुबीन एक महान गायक थे। सोशल मीडिया पर वायरल इस प्रोमो को देखने के बाद जुबीन के प्रशंसक भी भावुक हो गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
October 9, 2025