'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का टीजर जारी, जानिए कब और कहां देख पाएंगे 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 12, 2025
05:23 pm
क्या है खबर?

OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नए टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' की राह दर्शक लंबे समय से देख रहे हैं। खास बात यह है कि इस शो की मेजबानी की जिम्मेदारी काजोल और ट्विंकल खन्ना को सौंपी गई है। अब 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें काजोल और ट्विंकल की झलक दिख रही है। आइए जानें आप यह टॉक शो कब और कहां देख सकते हैं।

टीजर

पहले एपिसोड में नजर आ सकते हैं ये सितारे 

काजोल और ट्विंकल के टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का प्रीमियर 25 सितंबर, 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। प्राइम वीडियो ने टीजर साझा करते हुए लिखा, 'जब बुद्धि और नटखटपन मिलते हैं, तो नतीजा होता है टू मच।' 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में फिल्म जगत की जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी, जो काजोल और ट्विंकल के साथ दिलचस्प बातचीत करेंगी। शो के पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान नजर आ सकते हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट