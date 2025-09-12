'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का टीजर जारी, जानिए कब और कहां देख पाएंगे

लेखन दीक्षा शर्मा 05:23 pm Sep 12, 202505:23 pm

क्या है खबर?

OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नए टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' की राह दर्शक लंबे समय से देख रहे हैं। खास बात यह है कि इस शो की मेजबानी की जिम्मेदारी काजोल और ट्विंकल खन्ना को सौंपी गई है। अब 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें काजोल और ट्विंकल की झलक दिख रही है। आइए जानें आप यह टॉक शो कब और कहां देख सकते हैं।