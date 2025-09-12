'तारक मेहता..' ने फिर रचा इतिहास, 2 बार गिनीज बुक में भी दर्ज करा चुका नाम
क्या है खबर?
जब भी टीवी के लोकप्रिय धारावाहिकाें की बात होती है तो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का जिक्र जरूर होता है। अपनी शुरुआत से ही से ये दर्शकों की पसंद रहा है। शो को लेकर चाहे कितना ही विवाद क्यों न होता रहे, लेकिन कोई शक नहीं कि इसकी टीम कमाल की है। अब इस शो ने एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये टीवी की दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला भारतीय सिटकॉम बन गया है।
रिकॉर्ड
4,500 एपिसोड पूरे कर बना सबसे लंबा चलने वाला भारतीय सिटकॉम
साल 2008 में शुरू हुआ निर्माता असित मोदी का ये शो पिछले 17 सालों से लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। शो ने अपने 4,500 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। ये उपलब्धि न केवल भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले सिटकॉम के रूप में शो की विरासत को आगे बढ़ाती है, बल्कि सालों से परिवार को एक साथ लाने वाली संस्कृति को भी और मजबूत करती है। ये शो पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को जोड़ रहा है।
जश्न
जश्न मनाने साथ आया शो का पूरा परिवार
इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का पूरा परिवार उन लोगों को सम्मानित करने के लिए एक साथ आया, जो शुरुआत से ही इस शो का हिस्सा रहे हैं। लेखकों से लेकर तकनीशियन, सेट डिजाइनर और प्रोडक्शन स्टाफ तक, जिन्होंने लगभग दो दशकों तक पर्दे के पीछे इसे शो की लोकप्रियता बरकरार रखने में अपना बड़ा योगदान दिया। असित ने इस खास मौके पर अपने शो की पूरी टीम के साथ केक काटा।
बयान
क्या बोले शो के निर्माता?
निर्माता बोले, "ये सफलता सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है, जो शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हमने उनके साथ शो की कामयाबी का जश्न मनाया, क्योंकि वो ही इसकी असली ताकत हैं। मैं कलाकारों, टीम और अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज यहां तक पहुंच पाए हैं।" बता दें कि 'तारक मेहता' में अब तक कई सितारे आए और गए, लेकिन इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई।
उपलब्धि
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 बार बनाई जगह
शो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 बार दर्ज हो चुका है। पिछली बार इसने 2 जुलाई, 2022 तक कुल 3,500 एपिसोड के साथ गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया था और इससे पहले साल 2021 में इसने सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारतीय सिटकॉम के रूप में गिनीज बुक में अपनी जगह बनाई थी। यही नहीं, शो इससे पहले लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करा चुका है.