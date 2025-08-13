ट्विंकल खन्ना ने साझा किया अपना डांस वीडियो, अक्षय कुमार के मजेदार कमेंट ने खींचा ध्यान 

ट्विंकल खन्ना ने साझा किया अपना डांस वीडियो (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@twinklerkhanna)

लेखन दीक्षा शर्मा 01:47 pm Aug 13, 202501:47 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की पत्नी और लेखिका ट्विंकल खन्ना ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' के गाने 'तम्मा तम्मा अगेन' का हुक स्टेप करती दिख रही हैं। ट्विंकल ने लिखा, 'मुझे लगा कि मैं माधुरी की तरह डांस कर रही हूं, लेकिन मैं संजय दत्त जैसी दिखने लगी। महामारी के दौरान इसी स्टेप को करते हुए मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। आपका डांस स्टाइल कौन-सा है और असलियत क्या है?'