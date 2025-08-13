ट्विंकल खन्ना ने साझा किया अपना डांस वीडियो, अक्षय कुमार के मजेदार कमेंट ने खींचा ध्यान
क्या है खबर?
अक्षय कुमार की पत्नी और लेखिका ट्विंकल खन्ना ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' के गाने 'तम्मा तम्मा अगेन' का हुक स्टेप करती दिख रही हैं। ट्विंकल ने लिखा, 'मुझे लगा कि मैं माधुरी की तरह डांस कर रही हूं, लेकिन मैं संजय दत्त जैसी दिखने लगी। महामारी के दौरान इसी स्टेप को करते हुए मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। आपका डांस स्टाइल कौन-सा है और असलियत क्या है?'
प्रतिक्रिया
अक्षय ने किया ये कमेंट
ट्विंकल के इस वीडियो पर प्रशंसक तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि, अक्षय के कमेंट ने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने लिखा, 'प्रतिभा- संदिग्ध। आत्मविश्वास- अडिग। पत्नी- अनमोल।' बता दें कि ट्विंकल जल्द ही काजोल के साथ टॉक शो 'टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल' की मेजबानी करती नजर आएंगी। यह शो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। उधर आने वाले समय में अक्षय 'भूत बांग्ला' और 'जॉली LLB 3' जैसी फिल्मों में अभिनय करते दिखाई देंगे।
#TwinkleKhanna #AkshayKumar #viralvideo pic.twitter.com/tmKnulQwjX— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) August 13, 2025