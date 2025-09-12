दुष्कर्म मामले में फंसे आशीष कपूर को राहत, तीस हजारी कोर्ट ने दी जमानत

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने 10 सितंबर को आशीष को एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के श्योरिटी बॉन्ड के आधार पर जमानत दी है। उन्हें अपना मोबाइल हमेशा चालू रखना होगा। उन्होंने कहा, "दस्तावेजों और CCTV फुटेज के आधार पर यह स्पष्ट है कि अब आरोपी की जांच के लिए आवश्यकता नहीं है। वह दिल्ली के निवासी है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।"

मामला

महिला पीड़िता ने किया था ये दावा

बता दें कि पीड़िता की आशीष से इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई थी। दोनों की दोस्ती हुई और पार्टी की योजना बनाई गई, जिसमें पीड़िता भी शामिल हुई। पहले पीड़िता बोली थी कि आशीष और उनके दोस्तों ने मिलकर उसका रेप किया। हालांकि, बाद में उसने सिर्फ और सिर्फ आशीष को आरोपी ठहराया। महिला ने ये भी आरोप लगाया कि रेप की घटना का वीडियो भी बनाया गया था, लेकिन पुलिस को अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है।