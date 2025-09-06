अभिनेता आशीष कपूर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, शौचालय में महिला से रेप का आरोप

अभिनेता आशीष कपूर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पिछले दिनों पुणे से गिरफ्तार किया था। महिला का आरोप है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में हुई एक हाउस पार्टी के दौरान आशीष ने शौचालय में उसके साथ रेप किया। पहले इस बाबत आशीष का पोटेंसी टेस्ट कराया गया और अब कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

आदेश दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने दिया ये आदेश 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों का हिस्सा रहे आशीष को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। पीड़िता की आशीष से इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई थी। दोनों की दोस्ती हुई और पार्टी की योजना बनाई गई, जिसमें पीड़िता भी शामिल हुई। पहले पीड़ित बोली थी कि आशीष और उनके दोस्तों ने मिलकर उसका रेप किया। हालांकि, बाद में उसने सिर्फ और सिर्फ आशीष को आरोपी ठहराया।

दावा महिला का दावा- रेप की वारदात का वीडियो भी बनाया महिला ने ये भी आरोप लगाया कि रेप की घटना का वीडियो भी बनाया गया था, लेकिन पुलिस को अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज और चश्मदीदों के बयान से पता चलता है कि पार्टी के दौरान आशीष और महिला एक साथ शौचालय में गए थे। अभिनेता ने 5 सितंबर को एक मेडिकल पोटेंसी टेस्ट कराया, जो उन पर लगे रेप केस में अहम सबूत माना जा रहा है।

टेस्ट क्यों कराया जाता है पोटेंसी टेस्ट? पोटेंसी टेस्ट ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि नपुंसक है या नहीं। ये टेस्ट रेप के मामले में पुलिस तब कराती है, जब आरोपी खुद को नपुंसक बता कर बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कोर्ट के आदेश पर पुलिस आरोपी का पोटेंसी टेस्ट करवाती है। अब जबकि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तो इस दौरान पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी और जरूरी सबूत इकट्ठा करेगी।