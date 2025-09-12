चीनी अभिनेता यू मेंगलोंग का 37 की उम्र में निधन, इमारत से गिरने से हुई मौत
क्या है खबर?
चीनी गायक, अभिनेता और मॉडल यू मेंगलोंग का निधन हो गया है। उन्होंने 37 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनकी मौत बीजिंग स्थित एक इमारत से गिरने से हुई है। मेंगलोंग की प्रबंधन टीम ने अभिनेता के निधन की पुष्टि की है। साथ ही पुलिस ने इस घटना में किसी भी आपराधिक तत्वों के शामिल होने से इनकार किया है। मेंगलोंग की टीम ने एक बयान जारी किया है।
बयान
मेंगलोंग के प्रशंसक हुए गमगीन
टीम ने अपने बयान में लिखा, 'बेहद दुख के साथ हम सूचित करते हैं कि हमारे प्रिय मेंगलोंग की 11 सितंबर को इमारत से गिरकर मृत्यु हो गई। पुलिस ने किसी भी आपराधिक घटना की संभावना से इनकार किया है। हम आशा करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके प्रियजन मजबूत रहें।' मेंगलोंग के अचानक निधन से हर कोई गमगीन है। चीनी फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है।
परिचय
कौन थे मेंगलोंग?
मेंगलोंग एक चीनी अभिनेता और गायक थे, जिनका जन्म 15 जून, 1988 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2007 में रियलिटी शो 'माई शो, माई स्टाइल' से की थी। इसके बाद वह साल 2011 में आई शॉर्ट फिल्म 'द लिटिल प्रिंस' में नजर आए। मेंगलोंग ने कई धारावाहिकों में भी काम किया था, जिनमें 'गो प्रिंसेस गो', 'लव गेम इन ईस्टर्न फैंटेसी', 'फ्यूड' और 'इटरनल लव' शामिल हैं। हालांकि, उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान 'इटरनल लव' से मिली।