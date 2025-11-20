ट्रैविस स्कॉट के मुंबई शो में उमड़ी प्रशंसकों की भीड़ पर पानी की बौछार, वीडियो वायरल

रैपर ट्रैविस स्कॉट ने 1 महीने में भारत में अपना दूसरा शो किया और मुंबई की भीड़ के बीच इस बार एक अलग ही नजारा देखने को मिला। प्रशंसकों की जबरदस्त भीड़ से तापमान न बढ़े, इसलिए फैंस पर पानी की बौछार कर माहौल ठंडा रखने की कोशिश की गई। इस अनोखे पल का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी के साथ उनका ये कॉन्सर्ट लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

वीडियो मुंबई शो में पानी की बौछार का वीडियो वायरल दुनिया को अपनी धुन पर नचाने वाले मशहूर रैपर ट्रैविस स्कॉट का दिल्ली वाला शो जबरदस्त रहा, जिसके बाद उन्होंने मुंबई में भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। यहां बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे और ट्रैविस के साथ गानों पर झूमते नजर आए। कॉन्सर्ट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस वीडियो की हो रही है, जिसमें सुरक्षाकर्मी प्रशंसकों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं।

प्रतिक्रिया वीडियो पर फैंस की मजेदार प्रतिक्रियाएं जैसे ही ट्रैविस के कॉन्सर्ट से ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोग इसे देखकर मजेदार कमेंट करने लगे। किसी ने लिखा टेक्नोलॉजिया तो किसी ने मजाक में कह कि गर्मी भगाने का नया तरीका मिल गया। एक यूजर ने फिरकी लेते हुए लिखा, 'अरे, ये कोई मच्छर थोड़ी हैं, जो ऐसे छिड़काव कर रहे हो।' उधर एक कमेंट है, 'मुझे तो लगा ये लोगों पर कोई कीटाणुनाशक स्प्रे छिड़क रहे हैं।' वीडिया देख लोग खूब मजे ले रहे हैं।

दौरा पहली बार भारत कब आए थे ट्रैविस? ट्रैविस ने इसी साल 18 अक्टूबर को पहली बार भारत में परफॉर्म किया था। वो अपने 'सर्कस मैक्सिमस' टूर के तहत दिल्ली आए थे और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उन्होंने शो किया था, लेकिन उनका भारत वाला पहला कार्यक्रम ज्यादा अच्छा नहीं रहा। काफी देर तक शो शुरू नहीं हुआ, जिससे फैंस भी परेशान हो गए थे और कई सीटें खाली भी रही थीं। भारत में उनका ये पहला कॉन्सर्ट बुक माय शो लाइव ने आयोजित किया था।