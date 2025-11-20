'सैयारा' के बाद प्यार में पड़े अहान पांडे और अनीत पड्डा? करण जौहर ने दी प्रतिक्रिया 

अहान पांडे और अनीत पड्‌डा के रिश्ते पर करण जौहर ने दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 10:40 am Nov 20, 202510:40 am

क्या है खबर?

मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' पर लोगों ने बेशुमार प्यार लुटाया। मुख्य कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा की प्रेम कहानी दिल जीतने में काफी हद तक कामयाब रही। लंबे समय से अफवाह है कि दोनों सितारे अब असल जिंदगी में एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। अफवाहों को हवा तब मिली जब अनीत के जन्मदिन पर अहान पहुंचे। दोनों की चिल करती तस्वीरों से सोशल मीडिया भर गया। करण जौहर ने दोनों के रिश्ते पर बात की है।