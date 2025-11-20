'सैयारा' के बाद प्यार में पड़े अहान पांडे और अनीत पड्डा? करण जौहर ने दी प्रतिक्रिया 

'सैयारा' के बाद प्यार में पड़े अहान पांडे और अनीत पड्डा? करण जौहर ने दी प्रतिक्रिया
क्या है खबर?
मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' पर लोगों ने बेशुमार प्यार लुटाया। मुख्य कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा की प्रेम कहानी दिल जीतने में काफी हद तक कामयाब रही। लंबे समय से अफवाह है कि दोनों सितारे अब असल जिंदगी में एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। अफवाहों को हवा तब मिली जब अनीत के जन्मदिन पर अहान पहुंचे। दोनों की चिल करती तस्वीरों से सोशल मीडिया भर गया। करण जौहर ने दोनों के रिश्ते पर बात की है।
रिश्ता
अहान और अनीत के रिश्ते पर करण की प्रतिक्रिया
सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में करण ने 'सैयारा' सितारे अहान और अनीत को 'बॉलीवुड का अगला आईटी कपल' कहा। वह बोले, "अभी तक उनकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अगर वे डेटिंग करने वाले हैं, तो मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।" करण की बातें भले गोलमाेल लग रही हों, लेकिन लोगों का मानना है कि फिल्म निर्माता ने इशारों में अहान-अनीत के रिश्ते की पुष्टि की है।
फिल्म
'सैयारा' के अहान-अनीत की नई परियोजनाएं
करण ने अहान और अनीत की तारीफ करते हुए कहा, 'वो सुपरस्टार नहीं थे; अब सुपरस्टार बन गए हैं।' बता दें कि 'सैयारा' 18 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दुनियाभर में इसका कारोबार 570.67 करोड़ रुपये बताया जाता है। आने वाले दिनों में अहान को अली अब्बास जफर की फिल्म में देखा जाएगा। उनके साथ अभिनेत्री शरवरी वाघ मुख्य किरदार में हैं। दूसरी तरफ, अनीत मैडॉक फिल्म्स की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'शक्ति शालनी' का हिस्सा बन गई हैं।