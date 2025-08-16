LOADING...
'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों हुआ हंगामा?

'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर पर रोक, झल्लाए विवेक अग्निहोत्री बोले- तानाशाही नहीं तो क्या है?

लेखन नेहा शर्मा
Aug 16, 2025
03:11 pm
क्या है खबर?

निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो अब आखिरकार खत्म हो गया है। फिल्म का ट्रेलर तो रिलीज हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च के विरोध में खूब हंगामा मच गया, जिसके बाद पूरी टीम को वेन्यू छोड़कर जाना पड़ा। निर्देशक भड़क गए। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार उनकी आवाज रोकने की कोशिश कर रही है।

नाराजगी

"लगता है भारत में 2 संविधान हैं"

PTI से निर्देशक ने कहा, "अंग्रेजी में एक शब्द है 'तानाशाह' और ये दुनिया के सबसे कायर लोग हैं। ये तानाशाही नहीं तो क्या है। जब मैंने 'द बंगाल फाइल्स' की घोषणा की तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरेआम कहा कि यह दुष्प्रचार है और वह मेरी इस फिल्म को यहां रिलीज नहीं होने देंगी। मुझे लगता है कि भारत में 2 संविधान हैं, एक देश के लिए और दूसरा पश्चिम बंगाल के लिए, लेकिन मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा।"

गुस्सा

निर्देशक ने कश्मीर से की बंगाल की तुलना

विवेक की पत्नी और फिल्म में काम कर रहीं अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने भी कहा कि ट्रेलर लॉन्च की अनुमति नहीं दी गई। लिहाजा 'द बंगाल फाइल्स' फिल्म का ट्रेलर कोलकाता नगर निगम की अनुमति के बिना रिलीज किया गया। विवेक बोले, "TMC नेताओं ने हमारे खिलाफ कई शिकायतें दर्ज करा रखी हैं। फिल्म की रिलीज रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बंगाल में जिस तरह की राजनीति है, ये कश्मीर की तरह बनता जा रहा है।"

ट्विटर पोस्ट

बयान

फेल हो चुकी राज्य की कानूनी व्यवस्था

विवेक बोले, "अगर यह तानाशाही या फासीवाद नहीं है तो क्या है? राज्य में कानून-व्यवस्था फेल हो चुकी है। अभी मुझे पता चला है कि कुछ लोग यहां आए और विरोध में होटल के सभी तार काट दिए। मुझे नहीं पता किसके आदेश पर यह हो रहा है। आप जानते हैं हमारे पीछे कौन लोग हैं। सभी टेस्ट और ट्रायल के बाद यह कार्यक्रम हो रहा था। होटल मैनेजर भी हमें नहीं बता पा रहे कि हमें क्यों रोका गया।"

स्थिति

बंगाल की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए- पल्लवी

पल्लवी बोलीं, "बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि फिल्म को रोका गया। क्या इस राज्य में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? हम फिल्मकार और कलाकार होकर भी अपनी बनाई चीजें नहीं दिखा पा रहे हैं। आखिर उन्हें किस बात का डर है? ऐसी स्थिति तो कश्मीर में भी नहीं हुई। क्या यह मानें कि कश्मीर की हालत बंगाल से बेहतर है? आज बंगाल में क्या हो रहा है, ये सबको देखना चाहिए, इसलिए 'द बंगाल फाइल्स' जैसी फिल्में बहुत जरूरी हैं।"

कहानी

कोलकाता दंगे की दर्दनाक घटनाओं को दिखाती है फिल्म

'द बंगाल फाइल्स' में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को दिखाया गया है। यह फिल्म बंगाल के 'डायरेक्ट एक्शन डे' और 1946 के कोलकाता दंगे की दर्दनाक घटनाओं को दिखाती है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' की कहानी लिखी और इसके निर्देशक भी वो ही हैं। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नजर आएंगे। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।