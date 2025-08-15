विवेक अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' का नया पोस्टर आया, जानिए कब रिलीज होगा ट्रेलर
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा के जाने-माने निर्देशक और फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री पिछले काफी समय से फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी यह फिल्म 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हाल ही में इस फिल्म का भव्य प्रीमियर अमेरिका के 10 शहरों में हुआ, जहां इसने खूब वाहवाही लूटी। अब अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' का पोस्टर जारी कर दिया है। आइए जानें फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा।
पोस्टर
कल रिलीज होगा ट्रेलर
'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर 16 अगस्त को दोपहर 12 बजे रिलीज होगा। अग्निहोत्री ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'इंतजार खत्म हुआ। सबसे बोल्ड फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' का सबसे बोल्ड ट्रेलर कल दोपहर 12 बजे रिलीज हो रहा है।' 'द बंगाल फाइल्स' में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और सिमरत कौर जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशन की कमान अग्निहोत्री ने संभाली है। अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी इस फिल्म के निर्माता हैं।
ट्विटर पोस्ट
सामने आया पोस्टर
THE WAIT IS OVER. The boldest trailer of the boldest film The Bengal Files is coming out tomorrow at 12 PM.— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) August 15, 2025
#TheRightToLife #TheBengalFiles pic.twitter.com/tz90ZFZdSF