विवेक अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' का नया पोस्टर आया, जानिए कब रिलीज होगा ट्रेलर

पोस्टर

कल रिलीज होगा ट्रेलर

'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर 16 अगस्त को दोपहर 12 बजे रिलीज होगा। अग्निहोत्री ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'इंतजार खत्म हुआ। सबसे बोल्ड फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' का सबसे बोल्ड ट्रेलर कल दोपहर 12 बजे रिलीज हो रहा है।' 'द बंगाल फाइल्स' में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और सिमरत कौर जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशन की कमान अग्निहोत्री ने संभाली है। अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी इस फिल्म के निर्माता हैं।