राजकुमार राव लेकर आ रहे ये 5 फिल्में, आपको किसका इंतजार?

राजकुमार राव का नाम उन अभिनेताओं में शुमार हैं, जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के अपने अभिनय के बलबूते पर फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। उन्होंने फिल्म 'लव, सेक्स और धोखा' के जरिए अभिनय की शुरुआत की थी। राजकुमार ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं, जिनमें 'स्त्री 2', 'काई पो चे', 'श्रीकांत' और 'क्वीन' शामिल हैं। राजकुमार रविवार (31 अगस्त) को 41 साल के हो गए हैं। आइए उनकी आने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्मों पर नजर डालते हैं।

#1 'टोस्टर' राजकुमार जल्द ही फिल्म 'टोस्टर' में नजर आएंगी, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में राजकुमार की जोड़ी अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा के साथ बनी है। फराह खान, अर्चना पूरन सिंह और अभिषेक बनर्जी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। खास बात यह है कि 'टोस्टर' का निर्माण राजकुमार की पत्नी और अभिनेत्री पत्रलेखा कर रही हैं। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी। फिलहाल इसकी रिलीज तारीख सामने नहीं आई है।

#2 सौरव गांगुली की बायोपिक काफी समय से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की जिंदगी को बड़े पर्दे पर लाने की चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो गांगुली की बायोपिक के लिए राजकुमार को चुना गया है। फिल्म के निर्देशन की कमान विक्रमादित्य मोटवानी ने संभाली है। 'ट्रैप्ड' (2016) के बाद यह राजकुमार और मोटवानी के बीच दूसरा सहयोग होगा। फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। लव रंजन और अंकुर गर्ग मिलकर गांगुली की बायोपिक बना रहे हैं।

#3 'स्त्री 3' राजकुमार की हॉरर कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'स्त्री' की तीसरी किस्त भी कतार में है, जिसके लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यह फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। 'स्त्री 2' साल 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। इसका पहला भाग साल 2018 में आया था, जिसमें राजकुमार के साथ श्रद्धा कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अभिषेक बनर्जी, पंकज त्रिपाठी और अपारशक्ति खुराना जैसे सितारे भी फिल्म का हिस्सा हैं।

#4 वकील उज्जवल निकम की बायोपिक राजकुमार के पास वकील उज्जवल निकम की बायोपिक भी है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान अविनाश अरुण ने संभाली है, वहीं दिनेश विजान फिल्म के निर्माता हैं। इस फिल्म की कहानी लिखकर तैयार हो चुकी है और इसकी शूटिंग इस साल के अंत कर शुरू हो जाएगी। बता दें कि उज्जवल निकम जाने-माने वकील हैं, जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल केस लड़े हैं। 2003 में गेटवे ऑफ इंडिया धमाकों और 1993 मुंबई बम धमाकों में भी उन्होंने केस लड़ा था।