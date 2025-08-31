जाह्नवी कपूर की पिछली 5 फिल्मों पर एक नजर, आखिरी वाली को छोड़ सबका बुरा हाल
क्या है खबर?
दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता बोनी कपूर की बेटी जाह्नवी कपूर ने फिल्म 'धड़क' के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर फिल्मों में काम किया। मौजूदा वक्त में जाह्नवी फिल्म 'परम सुंदरी' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। उनकी इस फिल्म ने 2 दिन में 16.25 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। आइए जानें जाह्नवी की पिछली 5 फिल्मों ने कैसा प्रदर्शन किया।
#1
'रूही'
साल 2021 में जाह्नवी फिल्म 'रूही' लेकर आई थीं। फिल्म में उनके साथ राजकुमार राव और वरुण शर्मा नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म दुनियाभर में महज 28.7 करोड़ रुपये जुटा पाई थी। एक ओर जहां फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया था, वहीं समीक्षकों से भी इसे खराब प्रतिक्रिया मिली थी। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।
#2
'मिली'
साल 2022 में जाह्नवी को फिल्म 'मिली' में देखा गया था। फिल्म में बेशक उनकी अदाकारी की तारीफ हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका बहुत हश्र हुआ। सनी कौशल और मनोज पहवा ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। 10 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में सिर्फ 3.82 करोड़ रुपये कमाए थे। अगर आपने जाह्नवी की यह फिल्म नहीं देखी है तो आपका नेटफ्लिक्स पर इसका लुत्फ उठा सकते हैं।
#3
'मिस्टर और मिसेज माही'
'मिस्टर और मिसेज माही' साल 2024 में रिलीज हुई थी। इसमें जाह्नवी के साथ राजकुमार राव नजर आए थे। शरण शर्मा ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली थी, वहीं करण जौहर ने फिल्म का निर्माण किया था। 'मिस्टर एंड मिसेज माही' ने दुनियाभर में 35.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपये था। बता दें कि 'मिस्टर और मिसेज माही' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
#4
'उलझ'
जाह्नवी की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'उलझ' को बीते साल 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। रोशन मैथ्यू, गुलशन देवैया और आदिल हुसैन जैसे कलाकारों ने भी इस फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म की कहानी को दर्शकों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस यह मुंह के बल गिरी। 35 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म महज 11.25 करोड़ रुपये कमा पाई थी। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर हैं।
#5
'देवरा: पार्ट 1'
जाह्नवी की पिछली फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' थी, जिसमें उनके साथ साउथ के स्टार जूनियर एनटीआर नजर आए थे। इस फिल्म के जरिए जाह्नवी ने साउथ में कदम रखा था। 'देवरा: पार्ट 1' ने दुनियाभर में 421.63 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि फिल्म को बनाने में 300 करोड़ रुपये लगे थे। सैफ अली खान ने भी इस फिल्म में अपनी अदाकारी का तड़का लगाया था। नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म उपलब्ध है।