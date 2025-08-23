सुनीता आहूजा और गोविंदा के तलाक की अटकलों के बीच आया बेटी टीना आहूजा का बयान

बॉलीवुड के राजा बाबू कहे जाने वाले अभिनेता गोविंदा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह है पत्नी सुनीता आहूजा के साथ उनका तलाक। माना जा रहा है कि दोनों अलग हो रहे हैं। हालांकि, गोविंदा के वकील और उनके मैनेजर तलाक की बात को सिरे से खारिज कर चुके हैं। अब इस पर गोविंदा की बेटी टीना आहूजा का बयान भी आ गया है। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं।

बयान टीना ने माता-पिता के तलाक की खबर को बताया अफवाह हिन्दुस्तान टाइम्स से टीना ने कहा, "ये सब अफवाहें हैं और मैं इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देती।" जब उनसे पूछा गया कि उनके माता-पिता ऑनलाइन ऐसी खबरों से कैसे निपटते हैं तो उन्होंने कहा, "क्या बोलूं मैं? मेरे पिता तो फिलहाल देश में भी नहीं हैं। मैं धन्य हूं, जाे मुझे इतना सुंदर परिवार मिला है। मीडिया, प्रशंसकों और प्रियजनों से हमें जो प्यार और समर्थन मिला है, उसके लिए मैं वास्तव में उनकी आभारी हूं।"

बयान क्या बोलीं गोविंदा की बहन? उधर अमर उजाला से गोविंदा की बहन कामिनी खन्ना ने कहा, "परिवार के अंदर मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। गोविंदा मेरे लिए बेटे जैसे हैं। मैं आज भी उन्हें वैसे ही देखती हूं। हर घर में कभी-कभार थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, यह जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि मियां-बीवी के बीच का रिश्ता सबसे खास होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि गोविंदा और सुनीता भी अपने रिश्ते को संभाल लेंगे।"

मैनेजर का बयान गोविंदा के मैनेजर बोले- पुरानी बातें उखाड़ी जा रही हैं गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा तलाक की खबरों पर बोले, "सब कुछ ठीक है। जैसे पहले रहते थे, वैसे ही अब भी रह रहे हैं। गोविंदा का ऑफिस और घर बिल्कुल आसपास है तो यह कहना कि वे अलग रह रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं। दोनों साथ ही हैं और जीवन पहले की तरह चल रहा है। ये जो तलाक की खबरें उठाई जा रही हैं, वे असल में पुरानी हैं, जिन्हें बार-बार ताजा करके पेश किया जा रहा है।"

रिपोर्ट सुनीता ने दी तलाक की अर्जी? हाॅटरफ्लाई की एक हालिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि सुनीता आहूजा ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), (ib) के तहत गोविंदा से तलाक के लिए अर्जी दी है। उन्होंने गोविंदा पर अफेयर, अत्याचार और अकेले छोड़ने का आरोप लगाया। हालांकि, इस संबंध में अब तक सुनीता या गोविंदा का कोई बयान नहीं आया है। सुनीता तो मीडिया के साथ हुई हर बातचीत में तलाक की अफवाहों को खारिज करती रही हैं।