सायरा बानो 81वें जन्मदिन पर एक्स पर आईं, दिलीप कुमार संग बिताए पलों को किया याद
सायरा बानो अपने 81वें जन्मदिन पर एक्स पर आईं

सायरा बानो 81वें जन्मदिन पर एक्स पर आईं, दिलीप कुमार संग बिताए पलों को किया याद

लेखन नेहा शर्मा
Aug 23, 2025
01:30 pm
क्या है खबर?

गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा सायरा बानो अपने दिवंगत पति और दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की यादें अक्सर अपने प्रशंसकों के साथ साझा करती हैं। सायरा 81 साल की हो गई हैं और इस खास मौके पर फिर उन्होंने अपने दिलीप साहब को याद किया और उनके साथ बिताए गए अपने यादगार लम्हों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं। सबसे खास बात ये कि इस अवसर पर एक्स पर एंट्री कर सायरा ने अपने प्रशंसकों को बड़ा सरप्राइज दिया।

यादें

एक्स पर भी दिलीप साहब की यादें साझा करेंगी सायरा

इंस्टाग्राम पर सायरा पहले ही प्रशंसकों के दिलों में जगह बना चुकी हैं। वो अक्सर अपने दिवंगत पति और महान अभिनेता दिलीप कुमार की यादें साझा करती हैं, पुराने फिल्मी और शूटिंग के अनसुने किस्से बताती हैं। अब सायरा एक्स पर आ गई हैं और उनका कहना है कि वह यहां भी प्रशंसकों के साथ दिलीप साहब से जुड़ी ऐसी ही भावनात्मक कहानियां और खूबसूरत किस्से साझा करेंगी। सायरा ने एक्स से जुड़ने के लिए जानबूझकर ये खास दिन चुना।

पहला पोस्ट

सायरा ने एक्स पर अपने पहले पोस्ट में क्या लिखा?

दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन सायरा की यादों में वो हमेशा हैं। सायरा ने दिलीप संग ली गईं अपनी तस्वीरें साझा कर एक्स पर लिखा, 'आज, जब मैं एक और वर्ष में प्रवेश कर रही हूं, मैं आप सभी के साथ यहां रहना चाहती हूं, जीवन के बारे में बात करना चाहती हूं, यादें ताजा करना चाहती हूं और उन सभी चीजों को याद करना चाहता हूं जो दिलीप साहब को हमारे दिलों के करीब रखती हैं।'

ट्विटर पोस्ट

ट्विटर पोस्ट

इंस्टा पोस्ट

मेरा जन्मदिन सिर्फ मौज-मस्ती का पल नहीं- सायरा

इंस्टाग्राम पर सायरा लिखती हैं, 'किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे दिन होते हैं, जो सिर्फ अस्तित्व में नहीं होते, बल्कि उन सबका प्रतिबिंब होते हैं, जो हमें मिला है। मेरा जन्मदिन हमेशा से ऐसा ही एक दिन रहा है, सिर्फ मौज-मस्ती का पल नहीं, बल्कि ये हर उस विचार और अस्तित्व को छूता है, जिसने मुझे आज एक इंसान बनाया है। यह दिन केवल उम्र का उत्सव नहीं, बल्कि उस प्रेम का उत्सव है, जो अमर है।'

शादी

कब शादी के बंधन में बंधे थे सायरा-दिलीप?

जिंदगी में तो सभी प्‍यार किया करते हैं, लेकिन सायरा ने अपने 'साहब' दिलीप कुमार से जैसा इश्‍क किया है, वह किसी इबादत से कम नहीं है। सायरा ने दिलीप से सिर्फ मोहब्‍बत औरे निकाह ही नहीं किया, बल्‍क‍ि उन्‍हें अपना सर्वस्‍व समर्पित कर दिया। साल 1966 में उन्होंने दिलीप से शादी की थी और साल 1988 में उन्‍होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। सायरा की करीब-करीब आधी जिंदगी दिलीप कुमार के साथ और उनकी देख-रेख में बीती है।