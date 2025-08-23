सायरा बानो 81वें जन्मदिन पर एक्स पर आईं, दिलीप कुमार संग बिताए पलों को किया याद

गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा सायरा बानो अपने दिवंगत पति और दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की यादें अक्सर अपने प्रशंसकों के साथ साझा करती हैं। सायरा 81 साल की हो गई हैं और इस खास मौके पर फिर उन्होंने अपने दिलीप साहब को याद किया और उनके साथ बिताए गए अपने यादगार लम्हों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं। सबसे खास बात ये कि इस अवसर पर एक्स पर एंट्री कर सायरा ने अपने प्रशंसकों को बड़ा सरप्राइज दिया।

यादें एक्स पर भी दिलीप साहब की यादें साझा करेंगी सायरा इंस्टाग्राम पर सायरा पहले ही प्रशंसकों के दिलों में जगह बना चुकी हैं। वो अक्सर अपने दिवंगत पति और महान अभिनेता दिलीप कुमार की यादें साझा करती हैं, पुराने फिल्मी और शूटिंग के अनसुने किस्से बताती हैं। अब सायरा एक्स पर आ गई हैं और उनका कहना है कि वह यहां भी प्रशंसकों के साथ दिलीप साहब से जुड़ी ऐसी ही भावनात्मक कहानियां और खूबसूरत किस्से साझा करेंगी। सायरा ने एक्स से जुड़ने के लिए जानबूझकर ये खास दिन चुना।

पहला पोस्ट सायरा ने एक्स पर अपने पहले पोस्ट में क्या लिखा? दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन सायरा की यादों में वो हमेशा हैं। सायरा ने दिलीप संग ली गईं अपनी तस्वीरें साझा कर एक्स पर लिखा, 'आज, जब मैं एक और वर्ष में प्रवेश कर रही हूं, मैं आप सभी के साथ यहां रहना चाहती हूं, जीवन के बारे में बात करना चाहती हूं, यादें ताजा करना चाहती हूं और उन सभी चीजों को याद करना चाहता हूं जो दिलीप साहब को हमारे दिलों के करीब रखती हैं।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए सायरा का पोस्ट Today, as I step into another year, I wish to be here with all of you, to talk about Life, to relive Memories and everything that keeps Dilip Sahib close to our hearts.. pic.twitter.com/LqhVEaDzE7 — Saira Banu (@SairaBanuKhan) August 23, 2025

इंस्टा पोस्ट मेरा जन्मदिन सिर्फ मौज-मस्ती का पल नहीं- सायरा इंस्टाग्राम पर सायरा लिखती हैं, 'किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे दिन होते हैं, जो सिर्फ अस्तित्व में नहीं होते, बल्कि उन सबका प्रतिबिंब होते हैं, जो हमें मिला है। मेरा जन्मदिन हमेशा से ऐसा ही एक दिन रहा है, सिर्फ मौज-मस्ती का पल नहीं, बल्कि ये हर उस विचार और अस्तित्व को छूता है, जिसने मुझे आज एक इंसान बनाया है। यह दिन केवल उम्र का उत्सव नहीं, बल्कि उस प्रेम का उत्सव है, जो अमर है।'