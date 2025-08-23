सुनीता आहूजा का तलाक की खबरों के बीच नया इंटरव्यू वायरल, बोलीं- वापस आजा ची ची

सुनीता आहूजा और गोविंदा के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में हैं। लोग उनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं। एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सुनीता पहले ही गोविंदा से तलाक मांग चुकी हैं। उन्होंने उन पर धोखाधड़ी और दुख देने का आरोप लगाया है। अब इस बीच सुनीता का एक नया इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भावुक होकर गोविंदा से कुछ अपील की है।

िीह कोई भी मेरे जितना प्यार गोविंदा को नहीं करेगा सुनीता ने ईट ट्रैवल रिपीट से अपनी 38 साल की शादी पर कहा, "उसको भूख कब लगती है मुझे ये भी पता है। उसे कोक कब चाहिए, मुझे ये भी पता है। उसको एसिडिटी कब हो रही है, मुझे ये भी पता है। मेरे जितना गोविंदा को कोई नहीं जानेगा और कभी जिंदगी में नहीं जानेगा कोई, क्योंकि दिल से प्यार करती हूं ना उसको। कोई उसे मेरे जितना नहीं समझ पाएगा और ना ही मेरी तरह प्यार कर पाएगा।"

गुजारिश सुनीता ने की गोविंदा से की ये अपील यह पूछे जाने पर कि उन्हें गोविंदा का कौन सा वर्जन पसंद है तो सुनीता ने बताया कि उन्हें 90 के दशक के सुपरस्टार की बड़ी याद आती है। उन्होंने एक अपील की और कहा, "पुराना गोविंदा, वापस आजा गोविंदा तू यार। मेरा ची ची तू आजा वापस ची ची, आजा मेरे पास ची ची।" सुनीता का ये इंटरव्यू तलाक की खबरों के बाद साझा किया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हाे रहा है।

चर्चाग इस हालिया रिपोर्ट से तेज हुई तलाक की चर्चा हाॅटरफ्लाई की एक हालिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि सुनीता आहूजा ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), (ib) के तहत गोविंदा से तलाक के लिए अर्जी दी है। कोर्ट ने गोविंदा को 25 मई को तलब किया था और जून से दोनों मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनीता समय की पाबंद हैं और कोर्ट में पेश हो रही हैं, जबकि गोविंदा कोर्ट की किसी भी काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए।