गाेविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा को दिया धोखा, 1 साल पहले दी थी तलाक की अर्जी?

गोविंदा भले ही अपनी निजी जिंदगी पर चुप्पी साधे रखते हों, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता आहूजा बड़ी बेबाक हैं। वह अक्सर गोविंदा को लेकर दो टूक अपनी बात मीडिया के सामने रखती हैं। अब उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, सुनीता ने गोविंदा पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनीता ने गोविंदा पर धोखाधड़ी और क्रूरता का आरोप लगाया है। इससे एक बार फिर उनके तलाक की खबरों ने जोर पकड़ लिया है।

रिपोर्ट दिसंबर, 2024 में सुनीता ने दी थी तलाक की अर्जी हॉटरफ्लाई के मुताबिक सुनीता ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत धोखाधड़ी और क्रूरता का हवाला देते हुए दिसंबर, 2024 में गोविंदा से तलाक के लिए बांद्रा फैमिली कोर्ट में अर्जी दी थी। गोविंदा को अदालत ने तलब किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। सुनीता जहां व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल हो रही हैं, वहीं अभिनेता ज्यादातर अनुपस्थित रहे हैं। जून, 2025 से दंपति अदालत द्वारा अनिवार्य परामर्श के माध्यम से चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।

शुरुआत सुनीता ने शुरू किया अपना यूट्यूब चैनल सुनीता ने पिछले दिनों अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। तलाक की अफवाहों पर बात कर उन्होंने कहा था, "मैं बचपन से ही मम्मी के साथ महालक्ष्मी माता जाती थी। जब मैं 8-9 साल की थी, तब से मैं जाती थी। जब मैं गोविंदा से मिली तो मैं माता से यही मांगने लगी कि मेरी शादी उनके साथ हो जाए। मेरी सारी मुरादें मां ने पूरी की है, शादी भी हो गई, मुझे 2 अच्छे बच्चे भी दिए माता रानी ने।"