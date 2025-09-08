फ्लॉप फिल्मों से शुरू हुआ था इन सितारों का करियर, बाद में बन गए सुपरस्टार 

दुनिया में जो फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फिल्में बनाती है, वह बॉलीवुड है। इनमें से कुछ फिल्में करोड़ों कमा लेती हैं तो कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे रहे हैं, जिन्होनें हिट फिल्में दीं और कुछ ही सालों में गायब हो गए। कई ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री भी हैं, जिनके करियर की शुरुआत फ्लॉप फिल्मों से हुई थी। हालांकि, आगे चलकर वे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महान कलाकार बन गए और सुपरस्टार कहलाए जाने लगे।

#1 अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के 'बिग B' उर्फ अमिताभ बच्चन सबसे दिग्गज अभिनेता माने जाते हैं। हालांकि, उन्हें यह मकाम आसानी से नहीं मिला था। अमिताभ की पहली फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' 1969 में आई थी, जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। हालांकि, इस सितारे ने हार नहीं मानी और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर ही दम लिया। 'जंजीर', 'शोले' और 'दीवार' जैसी फिल्मों ने उन्हें सबका चहीता बना दिया और लोगों में उनकी छवि 'एंग्री यंग मैन' की बन गई।

#2 सलमान खान बॉलीवुड के 'भाई जान' यानी सलमान खान की भी शुरुआत निराशाजनक हुई थी। वह रातों-रात सुपरस्टार नहीं बन गए थे, बल्कि धीरे-धीरे सफलता के शिखर पर पहुंच सके थे। उनकी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' लोगों को खास पसंद नहीं आई थी और फ्लॉप हो गई थी। हालांकि, 1989 में रिलीज होने वाली फिल्म 'मैंने प्यार किया' में लोगों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उसके बाद से ही वह लोगों के दिलों पर राज करने लगे।

#3 कैटरीना कैफ आज कैटरीना कैफ का नाम बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार होता है। वह अपनी अदाओं, अभिनय और अलग अंदाज से सभी को दीवाना बना देती हैं। हालांकि, एक समय ऐसा भी था, जब कैटरीना के काम को किसी ने नहीं सराहा था। 2003 में 'बूम' फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। 2 साल बाद ही 'मैंने प्यार क्यों किया' आई, जिसके बाद कैटरीना का सुपरस्टार बनने का सफर शुरू हुआ।