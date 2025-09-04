'द बंगाल फाइल्स': पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र, की ये अपील

कैप्शन मैं आपसे हस्तक्षेप करने की अपील करती हूं- पल्लवी पल्लवी ने पत्र साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'तत्काल अपील, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 'द बंगाल फाइल्स' के निर्माता के रूप में मुझे इस बात का दुख है कि बंगाल में राजनीतिक दबाव और धमकियों के चलते फिल्म की रिलीज से इनकार कर दिया है। मैं अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और बंगाल में इसकी रिलीज़ सुनिश्चित करने के लिए आपसे हस्तक्षेप करने की अपील करती हूं।'

पत्र पल्लवी ने पत्र में क्या लिखा? पल्लवी ने लिखा, 'आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, भारी मन से मैं आपसे अनुरोध करती हूं, किसी एहसान के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा की गुहार के लिए। 'द बंगाल फाइल्स' 5 सितंबर को रिलीज हो रही है। यह डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान हुए हिंदुओं के नरसंहार, नोआखाली की भयावहता और विभाजन की त्रासदी की लंबे समय से दबी हुई सच्चाई को बयां करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सच्चाई पर शिकंजा कसा जा रहा है।'

शिकायत ममता बनर्जी ने उड़ाया फिल्म का मजाक पल्लवी ने बताया कि वर्षों पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म का मजाक उड़ाया था और तब से बेबुनियाद FIR दर्ज की गईं। उन्होंने लिखा, 'पुलिस ने हमारे ट्रेलर को रोका और अखबार भी विज्ञापन देने से बचते हैं। मेरे परिवार को हर दिन राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता धमकाते हैं। अब सिनेमाघर मालिकों ने हमें बताया है कि उन्हें धमकाया जा रहा है। वे सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा के डर से इसे दिखाने से इनकार कर रहे हैं।'

अपील सच्चाई को सुरक्षा की जरूरत है- पल्लवी पल्लवी ने राष्ट्रपति से अपील करते हुए लिखा, 'द बंगाल फाइल्स मां भारती की पुकार है, जख्मी लेकिन अटूट, अस्तित्व और आशा की कहानी। एक महिला के रूप में जो हाशिये से उठकर सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची, केवल आप ही सही मायने में समझ सकती हैं कि इस तरह के दर्द को सहना और इसे उद्देश्य में बदलना क्या होता है। यह सच्चाई का सिनेमा है, लेकिन सच्चाई को भी सुरक्षा की जरूरत होती है।'

