बॉक्स ऑफिस: 'बागी 4' की दैनिक कमाई में गिरावट, पांचवें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 5 दिन पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 5 सितंबर को दर्शकों के बीच आई थी और यह बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई कर रही है। शुरुआती 3 दिन इस फिल्म ने ठीक-ठाक कमाई की, लेकिन कामकाजी दिनों में फिल्म के कारोबार में गिरावट जारी है। अब 'बागी 4' की कमाई के पांचवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है।
कारोबार
'बागी 4' ने 5 दिन में कमाए 38.35 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस आंकड़ों का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'बागी 4' ने रिलीज के पांचवें दिन 4 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस फिल्म ने 12 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था, वहीं दूसरे दिन यह 9.25 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 10 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। चौथे दिन इस फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह 5 दिन में फिल्म ने 39.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
बागी 4
OTT पर कहां देख पाएंगे फिल्म?
'बागी 4' के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, वहीं साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के निर्माता हैं। इसमें टाइगर की जोड़ी हरनाज संधू के साथ बनी है। उन्होंने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा है। संजय दत्त फिल्म में खूंखार खलनायक की भूमिका में दिख रहे हैं। सोनम बाजवा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। सिनेमाघरों में कमाई करने के बाद 'बागी 4' का प्रीमियर OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा।