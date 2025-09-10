'बागी 4' की कमाई की रफ्तार धीमी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tigerjackieshroff)

बॉक्स ऑफिस: 'बागी 4' की दैनिक कमाई में गिरावट, पांचवें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये

लेखन दीक्षा शर्मा 11:39 am Sep 10, 202511:39 am

क्या है खबर?

अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 5 दिन पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 5 सितंबर को दर्शकों के बीच आई थी और यह बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई कर रही है। शुरुआती 3 दिन इस फिल्म ने ठीक-ठाक कमाई की, लेकिन कामकाजी दिनों में फिल्म के कारोबार में गिरावट जारी है। अब 'बागी 4' की कमाई के पांचवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है।