ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' के लिए क्या है निर्माताओं की योजना, सामने आई ये जानकारी 

'वॉर 2' के लिए निर्माताओं ने कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी सिनेमाघरों को आवश्यकताओं एक सूची भेजी है। उन्होंने सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों को स्पष्ट कर दिया है कि वे अलग-अलग फिल्में नहीं दिखा सकते। इसका मतलब थिएटर को अपनी पूरी स्क्रीनिंग 'वॉर 2' को ही देनी होगी। यही नियम 2 और 3 स्क्रीन वाले सिनेमाघरों पर भी लागू होगा। YRF ने निर्देश दिया है कि दो-स्क्रीन वाले सिनेमाघरों में 'वॉर 2' के कम से कम 12 शो चलाएंगे।

कियारा आडवाणी भी हैं फिल्म का हिस्सा

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तीन-स्क्रीन वाले सिनेमाघरों में कम से कम 18 शो प्रतिदिन दिखाने होंगे। 4, 5 और 6 स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स में 21, 27 और 30 शो दिखाना अनिवार्य है। 7-स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स में 36 शो, 8-स्क्रीन वाले में 42 शो, 9-स्क्रीन वाले में 48 शो और 10 या उससे अधिक स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स में प्रतिदिन 54 शो चलाना जरूरी होगा। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म 'वॉर 2' में कियारा आडवाणी भी दिखेंगी।