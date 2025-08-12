ये है सारा अली खान की सबसे कमाऊ फिल्म (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@saraalikhan95)

सारा अली खान की सबसे कमाऊ फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर छापे थे इतने करोड़ रुपये

लेखन दीक्षा शर्मा 12:14 pm Aug 12, 202512:14 pm

क्या है खबर?

सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान हिंदी सिनेमा की उभरती हुई अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने बहुत कम समय में खुद को एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में इंडस्ट्री में स्थापित कर लिया है। अभिनेत्री ने साल 2018 में आई फिल्म 'केदारनाथ' के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। सारा 30 साल हो गई हैं। आइए इस खास मौके पर हम आपको उनकी सबसे कमाई करने वाली फिल्म के बारे में बताते हैं।