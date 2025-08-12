सारा अली खान की सबसे कमाऊ फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर छापे थे इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान हिंदी सिनेमा की उभरती हुई अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने बहुत कम समय में खुद को एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में इंडस्ट्री में स्थापित कर लिया है। अभिनेत्री ने साल 2018 में आई फिल्म 'केदारनाथ' के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। सारा 30 साल हो गई हैं। आइए इस खास मौके पर हम आपको उनकी सबसे कमाई करने वाली फिल्म के बारे में बताते हैं।
कमाऊ फिल्म
रणवीर सिंह के साथ जमी थी सारा की जोड़ी
सारा की सबसे कमाऊ फिल्म 'सिम्बा' है, जो 28 दिसंबर, 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला। इस फिल्म में सारा की जोड़ी पहली बार अभिनेता रणवीर सिंह के साथ बनी थी, वहीं सोनू सूद ने भी इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में सारा ने रणवीर (सिम्बा) की प्रेमिका का किरदार निभाया था। रोहित शेट्टी ने इस फिल्म का निर्देशन किया था, जबकि करण जौहर फिल्म के निर्माता हैं।
सिम्बा
OTT पर कहां देखें फिल्म?
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सिम्बा' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 240.30 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, वहीं दुनियाभर में यह फिल्म 390 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। इस फिल्म को बनाने में केवल 90 करोड़ रुपये लगे थे। फिल्म एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी सिम्बा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक प्रभावशाली तस्कर दूर्वा के लिए काम करता है। यह जूनियर NTR अभिनीत तेलुगू फिल्म 'टेम्पर' की हिंदी रीमेक है। 'सिम्बा' को आप ZEE5 पर देख सकते हैं।