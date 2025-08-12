'सन ऑफ सरदार 2': सिर्फ 99 रुपये में देखिए अजय देवगन की यह फिल्म, जानिए कब 

टिकट

100 रुपये से भी कम में देखें फिल्म

'सन ऑफ सरदार 2' को 12 अगस्त को आप महज 99 रुपये में देख सकते हैं। निर्माताओं ने इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, 'यह आपका इशारा है पाजी... बस अब जल्दी 'सन ऑफ सरदार 2' की टिकट बुक कीजिए सिर्फ 99 रुपये में।' सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सन ऑफ सरदार 2' ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। नीरू बाजवा, चंकी पांडे और रवि किशन जैसे कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।