'सन ऑफ सरदार 2': सिर्फ 99 रुपये में देखिए अजय देवगन की यह फिल्म, जानिए कब 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 12, 2025
11:24 am
क्या है खबर?

अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' को 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। अब इस बीच अगर आप इस फिल्म को देखने की योजना बना रहे हैं तो अब 'सन ऑफ सरदार 2' के निर्माता दर्शकों के लिए खास तोहफा लेकर आए हैं।

100 रुपये से भी कम में देखें फिल्म

'सन ऑफ सरदार 2' को 12 अगस्त को आप महज 99 रुपये में देख सकते हैं। निर्माताओं ने इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, 'यह आपका इशारा है पाजी... बस अब जल्दी 'सन ऑफ सरदार 2' की टिकट बुक कीजिए सिर्फ 99 रुपये में।' सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सन ऑफ सरदार 2' ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। नीरू बाजवा, चंकी पांडे और रवि किशन जैसे कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।

