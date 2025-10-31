LOADING...
'द ताज स्टोरी' रिव्यू: परेश रावल की फिल्म में कितना दम? जनता ने बताया

लेखन नेहा शर्मा
Oct 31, 2025
03:56 pm
क्या है खबर?

विरोध के बीच अभिनेता परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अधिवक्ता शकील अब्बास और भाजपा नेता रजनीश सिंह की ओर से दायर की गई एक जनहित याचिका में कहा गया था कि इससे सांप्रदायिक माहौल बढ़ सकता है। बहरहाल, 'द ताज स्टोरी' पर रोक लगाने की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब फिल्म सिनेमाघरों में आ गई है। आइए जानें 'द ताज स्टोरी' को देख क्या बोली जनता।

मनोरंजन के साथ-साथ सच्चाई सामने लाती है फिल्म

इस फिल्म को ज्यादातर दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। एक ने लिखा, 'फिल्म का पहला शो देखा। लेखन बहुत शानदार लगा। परेश रावल ने बेहतरीन अभिनय किया है। ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की शंकाओं और भावनाओं को दिखाती है, जो हमें पढ़ाए गए एकतरफा या चमकदार इतिहास पर सवाल उठाते हैं।' एक ने लिखा, 'इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता, जैसा हमें बताया गया होता है।'

कहानी के साथ-साथ कलाकारों को भी मिली दर्शकों से हरी झंडी

लोग फिल्म को झूठ के खिलाफ सच की एक दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। उधर कुछ के मुताबिक ये सच और इतिहास के बीच फंसी एक रोमांचक अदालती जंग है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये एक दिलचस्प फिल्म है, जो सच्चाई और झूठ के बीच के संघर्ष को बहुत अच्छे ढंग से दिखाती है। परेश के साथ-साथ दूसरे कलाकारों की भी तारीफ हो रही है। कुछ ने इसे देखकर कहा कि ये फिल्म आपको चौंका सकती है।

जनता ने निर्देशक को भी किया पास

कई 'द ताज स्टोरी' के निर्देशक तुषार अमरीश गाेयल की भी तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इतिहास और सच्चाई की खोज है, जाे हम सभी को ताजमहल के पारंपरिक इतिहास पर नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित करती है। लोगों का कहना है कि तुषार का उम्दा और निडर निर्देशन इसे एक प्रभावशाली सिनेमाई अनुभव बनाता है। एक यूजर ने लिखा, 'हिला देगी तुषार की ये अविस्मरणीय अदालती गाथा।'

क्या है फिल्म में परेश का किरदार?

परेश रावल, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ, जाकिर हुसैन और नमित दास जैसे कलाकारों के अभिनय से सजी 'द ताज स्टोरी' ताजमहल के इतिहास और वास्तुकला को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस को नए तरीके से पेश करती है। फिल्म में परेश एक टूर गाइड 'विष्णुदास' के किरदार में दिख रहे हैं, जो अदालत में ताजमहल के इतिहास पर सवाल उठाते हुए कानूनी जंग लड़ते हैं। फिल्म में उनके डायलॉग भी लोगों का ध्यान खूब खींच रहे हैं।