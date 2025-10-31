'द ताज स्टोरी' रिव्यू: परेश रावल की फिल्म में कितना दम? जनता ने बताया

विरोध के बीच अभिनेता परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अधिवक्ता शकील अब्बास और भाजपा नेता रजनीश सिंह की ओर से दायर की गई एक जनहित याचिका में कहा गया था कि इससे सांप्रदायिक माहौल बढ़ सकता है। बहरहाल, 'द ताज स्टोरी' पर रोक लगाने की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब फिल्म सिनेमाघरों में आ गई है। आइए जानें 'द ताज स्टोरी' को देख क्या बोली जनता।

मनोरंजन मनोरंजन के साथ-साथ सच्चाई सामने लाती है फिल्म इस फिल्म को ज्यादातर दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। एक ने लिखा, 'फिल्म का पहला शो देखा। लेखन बहुत शानदार लगा। परेश रावल ने बेहतरीन अभिनय किया है। ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की शंकाओं और भावनाओं को दिखाती है, जो हमें पढ़ाए गए एकतरफा या चमकदार इतिहास पर सवाल उठाते हैं।' एक ने लिखा, 'इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता, जैसा हमें बताया गया होता है।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट Watched the premiere of #TheTajStory – Brilliant writing by @TusharAmrish, starring @SirPareshRawal Rawal. This film is beyond mere entertainment — it reflects the doubts and heartlines of millions questioning the sanitized history we’ve been taught. pic.twitter.com/qWn3MLCO44 — Basupalli Naveen Reddy (@Now_InReddy) October 31, 2025

सराहना कहानी के साथ-साथ कलाकारों को भी मिली दर्शकों से हरी झंडी लोग फिल्म को झूठ के खिलाफ सच की एक दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। उधर कुछ के मुताबिक ये सच और इतिहास के बीच फंसी एक रोमांचक अदालती जंग है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये एक दिलचस्प फिल्म है, जो सच्चाई और झूठ के बीच के संघर्ष को बहुत अच्छे ढंग से दिखाती है। परेश के साथ-साथ दूसरे कलाकारों की भी तारीफ हो रही है। कुछ ने इसे देखकर कहा कि ये फिल्म आपको चौंका सकती है।

ट्विटर पोस्ट फिल्म की तारीफ कर रहे लोग #TheTajStory is a compelling watch. The controversy aside it is an interesting film about the truth against the false. Unbiased watch #PareshRawal sir is outstanding and the ensemble cast does well too. Watch it and it may surprise you. Very good. pic.twitter.com/ggi7XNPXVa — Rishiraj Reviewzzzz (@RishirajNa90620) October 31, 2025

निर्देशन जनता ने निर्देशक को भी किया पास कई 'द ताज स्टोरी' के निर्देशक तुषार अमरीश गाेयल की भी तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इतिहास और सच्चाई की खोज है, जाे हम सभी को ताजमहल के पारंपरिक इतिहास पर नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित करती है। लोगों का कहना है कि तुषार का उम्दा और निडर निर्देशन इसे एक प्रभावशाली सिनेमाई अनुभव बनाता है। एक यूजर ने लिखा, 'हिला देगी तुषार की ये अविस्मरणीय अदालती गाथा।'