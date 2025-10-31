'नागिन 7': सलमान खान के 'बिग बॉस 19' में नई नागिन का होगा दीदार, देखें प्रोमो

'बिग बॉस 19' में नई 'नागिन 7' का होगा दीदार

लेखन ज्योति सिंह 03:29 pm Oct 31, 202503:29 pm

क्या है खबर?

एकता कपूर के सुपरनैचुरल टीवी शो 'नागिन 7' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। हर कोई जानना चाहता है कि नागमणि की रक्षा की जिम्मेदारी इस बार किस अभिनेत्री को साैंपी गई है। बरहाल, यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। निर्माताओं ने 'नागिन 7' का नया प्रोमो जारी करते हुए बताया है, कि वह कब और कहां नई नागिन के दर्शन कराएंगे। निर्माताओं ने इस खुलासे के लिए सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' को चुना है।