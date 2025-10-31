'नागिन 7': सलमान खान के 'बिग बॉस 19' में नई नागिन का होगा दीदार, देखें प्रोमो
क्या है खबर?
एकता कपूर के सुपरनैचुरल टीवी शो 'नागिन 7' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। हर कोई जानना चाहता है कि नागमणि की रक्षा की जिम्मेदारी इस बार किस अभिनेत्री को साैंपी गई है। बरहाल, यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। निर्माताओं ने 'नागिन 7' का नया प्रोमो जारी करते हुए बताया है, कि वह कब और कहां नई नागिन के दर्शन कराएंगे। निर्माताओं ने इस खुलासे के लिए सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' को चुना है।
नागिन 7
निर्माताओं ने 'नागिन 7' का प्रोमो किया जारी
'नागिन 7' के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर नया प्रोमो वीडियो जारी किया है। इसके साथ कैप्शन दिया, 'खत्म होने वाला है इंतजार, नागिन की पहली झलक देखने हो जाइए तैयार! देखिये नागिन की पहली झलक, बिग बॉस 19 में, 2 नवंबर को रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे रंग बराबर।' काफी समय से चर्चा है कि 'उडारियां' अभिनीत अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी, 'नागिन 7' में मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाएंगी। इसका खुलासा जल्द हाे जाएगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Khatam hone wala hai intezaar, Naagin ki pehli jhalak dekhne ho jaaiye taiyaar! 🤩— ColorsTV (@ColorsTV) October 31, 2025
Dekhiye #Naagin ki pehli jhalak #BiggBoss19 mein, 2 November ko raat 10:30 baje sirf, #Colors aur @JioHotstar par.#Snake #Naagin #ComingSoon pic.twitter.com/u6n6b2HZTy