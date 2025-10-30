'द ताज स्टोरी' पर बवाल, परेश रावल ने किया बचाव; कहा- सच्चाई सामने आ गई है

परेश रावल इन दिनाें फिल्म ' द ताज स्टोरी ' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही उनकी ये फिल्म पहले ही विवादों में आ गई है। फिल्म पर विवाद जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। आरोप है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। अब इस विवाद पर परेश ने चुप्पी तोड़ी है।

बयान क्या बोले परेश? ANI से परेश बोले, "ये फिल्म ताजमहल की वास्तुकला और उसकी कहानी के बारे में है, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति से उधार लिया गया था, जिसने किसी और का महल उधार लिया था। फिल्म में बताया गया है कि ताजमहल बनाने में कितना समय लगा, इसके बारे में लोगों की क्या-क्या धारणाएं और गलतफहमियां थीं। जैसे कि कहा जाता है कि करीब 22,000 मजदूरों या कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, ताकि वे दोबारा ऐसा महल न बना सकें।"

दो टूक "भारत जैसे देश को भारी नुकसान" परेश बोले, "फिल्म इन सब बातों की सच दिखाती है। सच्चाई सामने आ गई है। कैसे विवाद सामाजिक ताने-बाने, लोगों की मानसिकता और भारत जैसे देश को काफी नुकसान पहुंचाता है, जो अक्सर नाजुक परिस्थितियों का सामना करता है। हम स्पष्ट बातों को साफ करने और मुख्य सोर्स से ऐतिहासिक तथ्य पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।" परेश ने साफ कहा है कि उनकी ये फिल्म अनकही कहानियों और हकीकत को जनता के सामने लाती है।

विवाद क्या है फिल्म को लेकर विवाद? दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म को लेकर दायर की गई जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और ये साम्प्रदायिक प्रचार को बढ़ावा दे सकती है। शकील अब्बास नाम के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में 'द ताज स्टोरी' के खिलाफ याचिका दाखिल की है।कोर्ट में दाखिल अर्जी में उनका कहना है कि फिल्म की कहानी और ट्रेलर समाज में साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर सकते हैं।

आरोप परेश समेत इन पर लगा राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप याचिका में केंद्र सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सेंसर बोर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी और परेश समेत अन्य को पक्षकार बनाया गया है। कहा गया है कि इन लोगों ने पहले भी 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द बंगाल फाइल्स' जैसी विवादित फिल्में बनाकर एक खास राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दिया है। ये आरोप भी है कि सेंसर बोर्ड ने बिना सही तरीके से समीक्षा किए फिल्म को प्रमाणपत्र दे दिया, जबकि इसमें इतिहास से जुड़ी गलत जानकारियां दिखाई गई हैं।