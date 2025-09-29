प्रभास के खाते में 5 धांसू फिल्में, एक के लिए लगा दुनिया का सबसे बड़ा सेट

प्रभास का नाम उन सितारों में शुमार हैं, जिनकी लोकप्रियता केवल साउथ तक सीमित नहीं, बल्कि वो अपने दमदार अभिनय के दम पर दुनियाभर के दर्शकों से वाहवाही लूट चुके हैं। उनकी 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब बवंडर मचाया है। प्रभास अगले कुछ सालों के लिए तगड़ी तैयारी करके बैठे हैं। फिल्में बेशक अभी रिलीज से दूर हैं, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। एक नजर प्रभास की आने वाली फिल्मों पर।

#1 'द राजा साब' प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' को लेकर उनके प्रशंसक बेसब्र हैं। फिल्म के निर्माता टीजी विश्व प्रसाद के मुताबिक पीपल्स मीडिया फैक्ट्री के स्टूडियो में इस फिल्म के लिए जो हवेली का सेट लगाया गया, वो 35,000 स्क्वायर स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। उनके मुताबिक दुनिया के किसी भी सेट का फ्लोर इतना बड़ा नहीं है। इसे 1,200 कर्मचारियों ने 4 महीने में तैयार किया था। ये फिल्म 9 जनवरी, 2026 को 5 भारतीय भाषाओं में रिलीज होगी।

#2 'स्पिरिट' प्रभास के खाते में 'स्पिरिट' भी है, जिसका निर्देशन पिछली बार रणबीर कपूर के साथ 900 करोड़ रुपये छाप चुके निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं। 'एनिमल' से बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ाने वाले संदीप अब प्रभास के साथ 500 करोड़ी फिल्म 'स्पिरिट' लेकर आ रहे हैं, जिसमें पहली बार सुपरस्टार की जाेड़ी तृप्ति डिमरी के साथ बनी है। खास बात ये है कि इस फिल्म में प्रभास 3 अलग-अलग अवतार में नजर आएंगे। फिल्म अगले साल रिलीज होगी।

#3 'फौजी' निर्देशक हनु राघवपुड़ी की 'फौजी' में भी प्रभास मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। ये एक भव्य वॉर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसमें बॉलीवुड से अभिषेक बच्चन की भी एंट्री कराई गई है। ये फिल्म 1940 के भारत में सेट है। ये सुभाष चंद्र बोस के समय को भी दर्शाएगी। फिल्म में प्रभास उनकी फौज में काम करते हुए दिख सकते हैं। इसका बजट करीब 300 करोड़ रुपये है। फिल्म अगले साल अप्रैल में दर्शकों के बीच आ सकती है।