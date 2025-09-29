करण जौहर ने भुवन बाम को दिया बड़ा मौका

करण जौहर की फिसली जुबान, खुल गया भुवन बाम की पहली बॉलीवुड फिल्म का राज

लेखन ज्योति सिंह 08:08 pm Sep 29, 202508:08 pm

क्या है खबर?

मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर अपनी फिल्मों में नए हुनर को मौका देने से कभी नहीं चूकते। उन्हाेंने अब तक कई फिल्मी सितारों के बच्चों और बाहरी कलाकारों को बॉलीवुड में उतारा है। अब करण मशहूर यूट‌यूबर भुवन बाम को बॉलीवुड में उतार रहे हैं। फिल्म में उनके साथ वामिका गब्बी नजर आएंगी। जर्ना गर्ग संग बातचीत में करण ने बातों-बातों में गलती से ये बता दिया कि भुवन उनकी फिल्म 'कुकू की कुंडली' से बतौर मुख्य अभिनेता जुड़े हुए हैं।