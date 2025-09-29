करण जौहर की फिसली जुबान, खुल गया भुवन बाम की पहली बॉलीवुड फिल्म का राज
क्या है खबर?
मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर अपनी फिल्मों में नए हुनर को मौका देने से कभी नहीं चूकते। उन्हाेंने अब तक कई फिल्मी सितारों के बच्चों और बाहरी कलाकारों को बॉलीवुड में उतारा है। अब करण मशहूर यूटयूबर भुवन बाम को बॉलीवुड में उतार रहे हैं। फिल्म में उनके साथ वामिका गब्बी नजर आएंगी। जर्ना गर्ग संग बातचीत में करण ने बातों-बातों में गलती से ये बता दिया कि भुवन उनकी फिल्म 'कुकू की कुंडली' से बतौर मुख्य अभिनेता जुड़े हुए हैं।
खुलासा
करण ने खुद ही खोल डाला राज
दरअसल, करण बातचीत के दौरान भुवन की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तभी उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा, "भुवन सबसे बड़े यूट्यूबरों में एक हैं और अब हमारे लिए लीड हीरो के तौर पर एक फिल्म कर रहे हैं।" करण और भुवन के बीच फिल्म को लेकर पहले भी अफवाहें आ चुकी हैं। अब फिल्ममेकर ने चाहे गलती से ही, पर इस पर अपनी मोहर जरूर लगा दी है, जिसके बाद भुवन के प्रशंसक सातवें आसमान पर हैं।
करियर
भुवन इन सीरीज का रह चुके हिस्सा
'बीबी की वाइन्स' से मशहूर हुए भुवन अब सिर्फ एक यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर नहीं रह गए हैं, बल्कि उन्हें कई वेब सीरीज में भी अपने अभिनय का जलवा बिखेरते देखा जा चुका है। उन्हें 'ढिंढोरा', 'ताजा खबर', 'टीटू टाल्क', 'रफ्ता-रफ्ता' और TVF के शो 'बैचलर्स' में देखा जा चुका है। अब भुवन को फिल्मी पर्दे पर देखना काफी दिलचस्प होगा। कोई शक नहीं कि धर्मा प्रोडक्शंस के जरिए भुवन को बॉलीवुड में एक बड़ा ब्रेक मिलने जा रहा है।