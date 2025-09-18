LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / दीपिका पादुकोण को 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल से किया बाहर, निर्माताओं ने उठाए ये सवाल
दीपिका पादुकोण को 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल से किया बाहर, निर्माताओं ने उठाए ये सवाल
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल से बाहर

दीपिका पादुकोण को 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल से किया बाहर, निर्माताओं ने उठाए ये सवाल

लेखन नेहा शर्मा
Sep 18, 2025
12:06 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। उन्हीं में से एक हैं नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म 'कल्कि 2898 AD', जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा छापे थे। फिल्म का सीक्वल आने वाला है, जिसमें एक बार फिर दीपिका को देखने के लिए प्रशंसक उतावले हो रहे थे, लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दीपिका सीक्वल में नहीं होंगी।

घोषणा

वैजयंती मूवीज ने किया ऐलान

दीपिका 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर ये चौंकाने वाली घोषणा की है। 'कल्कि 2' 2027 में रिलीज होने वाली थी और इसके कुछ हिस्सों की शूटिंग भी हो चुकी है। हालांकि, अब इसकी मुख्य अभिनेत्री दीपिका को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती मूवीज ने दीपिका के फिल्म से बाहर होने का कारण भी बताया है।

पोस्ट

निर्माताओं ने दीपिका के समर्पण पर उठाए सवाल

निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर साझा किए अपने पोस्ट में लिखा, 'ये आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाता है कि दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। काफी विचार-विमर्श के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है। पहली फिल्म बनाने के लंबे सफर के बावजूद, हम साझेदारी नहीं कर पाए और फिर 'कल्कि 2898 AD' जैसी फिल्म उस प्रतिबद्धता और उससे भी कहीं ज्यादा की हकदार है। हम उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

कारण

क्यों बाहर हुईं दीपिका?

निर्माताओं ने पोस्ट से साफ है कि उन्हें अपनी इस फिल्म के लिए जिस समर्पण और मेहनत की जरूरत थी, दीपिका इसके लिए उन्हें फिट नहीं लगीं। कहा यही जा रहा है कि दीपिका के 8 घंटे की शिफ्ट का चक्कर यहां भी हुआ है। इससे पहले संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' से दीपिका बाहर हो गई थीं। तब बताया गया था कि उन्होंने निर्माताओं से कई बड़ी मांग की थीं। 'कल्कि 2' के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ।

अन्य फिल्म

'स्पिरिट' से भी दीपिका को दिखाया गया था बाहर का रास्ता

दीपिका को इससे पहले साउथ की बड़ी फिल्म 'स्पिरिट' से बाहर किया गया था। संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म में काम करने के लिए दीपिका ने कई शर्तें रख दी थी। उन्होंने जहां तेलुगू में डायलॉग बोलने से इनकार किया और काम के घंटों में कटौती जैसी कुछ शर्तें रखी थीं। इसके अलावा उन्होंने फीस के तौर पर मुनाफे में हिस्सेदारी की भी मांग की थी। इसके बाद संदीप ने सोशल मीडिया पर दीपिका को खूब खरी-खोटी सुनाई थी।

किरदार

'कल्कि 2898 AD' में दीपिका की भूमिका

दीपिका ने 'कल्कि 2898 AD' में सुमति का किरदार निभाया था, जो दुनिया का उद्धार करने वाले कल्कि की मां है। उन्हें इसमें प्रेग्नेंट महिला के रूप में देखा गया था, जिसकी जान के पीछे कमल हासन (सुप्रीम यास्किन) पड़ा था। इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट करते दौरान दीपिका असल जिंदगी में भी प्रेग्नेंट थीं। 'कल्कि 2898 एडी' में दीपिका के साथ प्रभास और अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। प्रभास इस फिल्म में डबल रोल में थे।