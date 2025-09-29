'द राजा साब' का ट्रेलर जारी, प्रभास का दिखा धांसू अवतार
क्या है खबर?
जब से प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। यह साउथ की आने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इस रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म के निर्देशन की कमान मारुथि ने संभाली है। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। इस फिल्म से सामने आई कलाकारों की झलकियों और टीजर ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया था। अब 'द राजा साब' का धमाकेदार ट्रेलर भी रिलीज हो गया है।
ट्रेलर
क्या है फिल्म की कहानी?
'द राजा साब' एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में प्रभास एक ऐसा युवा का किरदार निभा रहे हैं, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह अपने परिवार की विरासत को हासिल करने की कोशिश करता है। ट्रेलर में प्रभास का दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है। उनका एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर यह अवतार दर्शकों के बीच पहले से ही चर्चा में है।
द राजा साब
फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार
'द राजा साब' में मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, बोमन ईरानी और रिद्धि कुमार जैसे कलाकार अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं संजय दत्त भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। यह एक पैन-इंडिया फिल्म है, जिसे पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले बनाया गया है। इस फिल्म को आप हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देख पाएंगे। बता दें कि 'द राजा साब' को 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।