'द राजा साब' का ट्रेलर जारी, प्रभास का दिखा धांसू अवतार

लेखन दीक्षा शर्मा 06:23 pm Sep 29, 202506:23 pm

क्या है खबर?

जब से प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। यह साउथ की आने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इस रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म के निर्देशन की कमान मारुथि ने संभाली है। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। इस फिल्म से सामने आई कलाकारों की झलकियों और टीजर ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया था। अब 'द राजा साब' का धमाकेदार ट्रेलर भी रिलीज हो गया है।