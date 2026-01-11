प्रभास की 'द राजा साब' दूसरे ही दिन ढेर, कमाई देख उड़े निर्माताओं के होश

'द राजा साब' दूसरे ही दिन हुई बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम

लेखन नेहा शर्मा 11:29 am Jan 11, 202611:29 am

क्या है खबर?

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 'डार्लिंग' और ग्लोबल सुपरस्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द राजा साब' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर हलचल तो मचा दी, लेकिन दूसरे दिन के आंकड़ों ने निर्माताओं की को भी हैरान कर दिया है। पहले दिन दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये से अधिक की ऐतिहासिक ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म को लेकर उम्मीद थी कि ये वीकेंड पर नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, लेकिन इसका शनिवार का कारोबार बड़ी गिरावट लेकर आया।