प्रभास की 'द राजा साब' दूसरे ही दिन ढेर, कमाई देख उड़े निर्माताओं के होश
क्या है खबर?
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 'डार्लिंग' और ग्लोबल सुपरस्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द राजा साब' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर हलचल तो मचा दी, लेकिन दूसरे दिन के आंकड़ों ने निर्माताओं की को भी हैरान कर दिया है। पहले दिन दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये से अधिक की ऐतिहासिक ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म को लेकर उम्मीद थी कि ये वीकेंड पर नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, लेकिन इसका शनिवार का कारोबार बड़ी गिरावट लेकर आया।
कमाई
दूसरे दिन धड़ाम हुई प्रभास की फिल्म
प्रभास के प्रति फैंस की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज के पहले दिन सिनेमाघरों के बाहर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। फैंस की भारी दीवानगी की बदौलत फिल्म ने 53 करोड़ की शानदार ओपनिंग ली। हालांकि, शनिवार को इसकी रफ्तार काफी धीमी पड़ गई और सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का कारोबार गिरकर महज 27 करोड़ रह गया। 2 दिनों में भारत में फिल्म की कुल कमाई 90.75 करोड़ हो गई है।
बजट
400 करोड़ी बजट पर मंडराया संकट
किसी भी बड़े बजट की फिल्म के लिए पहले 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी दौरान फिल्म अपनी लागत का बड़ा हिस्सा वसूलने की कोशिश करती है। 'द राजा साब' ने पहले दिन शानदार ओपनिंग ली, लेकिन दूसरे दिन 48 प्रतिशत की गिरावट ने निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है। फिल्म को हिट होने के लिए लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। बता दें कि 'द राजा साब' करीब 400 करोड़ के भारी बजट में बनी है।
सीक्वल
सीक्वल का भी ऐलान कर चुके निर्माता
मारुति के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी प्रभास के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें विरासत में एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली मिलती है। यह हवेली उनके पूर्वजों की है, जिन्हें लोग 'राजा साब' के नाम से जानते थे। फिल्म के विलेन संजय दत्त हैं। इसमें मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल भी हैं। निर्माताओं ने फिल्म के अंत में एक सरप्राइज देते हुए इसके दूसरे भाग की पुष्टि की है। दूसरे भाग का नाम होगा 'द राजा साब: सर्कस 1935'।
धुरंधर
800 करोड़ से महज एक कदम दूर 'धुरंधर'
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' रिलीज के 37वें दिन भी सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी हुई है। फिल्म ने छठे शनिवार को 5.75 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया, जिससे इसकी कुल कमाई 799.50 करोड़ पहुंच गई है। धुरंधर' अब अपनी रिलीज के छठे रविवार को 800 करोड़ के क्लब में शामिल होकर नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। 1 महीने बाद भी रणवीर सिंह की ये फिल्म दर्शकों की पसंद बनी हुई है।