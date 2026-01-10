'द राजा साब' ने मचाई बॉक्स ऑफिस पर तबाही, आते ही ध्वस्त किया 'धुरंधर' का रिकॉर्ड

कमाई आते ही मिट्टी में मिलाया 'धुरंधर' का रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर अक्सर कहा जाता है कि अगर सुपरस्टार का जादू चल जाए तो समीक्षकों की राय फीकी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' के साथ देखने को मिल रहा है। नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलने के बावजूद इसने धांसू ओपनिंग ली है। साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म 'धुरंधर' ने पहले दिन 28 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन प्रभास की फिल्म ने आते ही इस रिकॉर्ड को मिट्टी में मिला दिया है।

प्रदर्शन नकारात्मक प्रतिक्रियाओं पर भारी पड़ी प्रभास की स्टार पावर प्रभास की इस फिल्म ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 45 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। अगर इसमें पेड प्रिव्यू और एडवांस बुकिंग (प्री-सेल) के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो फिल्म की कुल कमाई 54.15 करोड़ रुपये तक जा पहुंचती है। 'द राजा साब' की इस ऐतिहासिक शुरुआत ने न केवल 'धुरंधर' का गुरूर तोड़ा है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस के असली 'राजा' प्रभास ही हैं।

सीक्वल सीक्वल का भी हो गया ऐलान निर्माताओं ने फिल्म के अंत में एक धमाकेदार सरप्राइज देते हुए इसके दूसरे भाग की पुष्टि की है। दूसरे भाग का नाम होगा 'द राजा साब: सर्कस 1935'। फिल्म के लिए आने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल त्योहारों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, जिसका सीधा फायदा फिल्म को मिल सकता है। आलोचनाओं के बावजूद आम दर्शक प्रभास के स्वैग और कॉमेडी को पसंद कर रहे हैं, जो टिकट खिड़की पर इसे लंबी रेस का घोड़ा बना सकता है।

