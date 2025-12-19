राम गोपाल वर्मा हुए 'धुरंधर' के फैन तो आदित्य धर बाेले- आप ही से सीखा सर

रणवीर सिंह की फिल्म ' धुरंधर ' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। रिलीज के साथ ही इसने सबका दिल जीत लिया था। आदित्य धर के उम्दा निर्देशन ने भी एक बार फिर सबको उनका मुरीद बना दिया है। बॉलीवुड के कई बड़े निर्माता-निर्देशक और सितारे 'धुरंधर' की तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं। प्रीति जिंटा के बाद अब मशहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भी इस फिल्म की तारीफ में लंबा-चौड़ा नोट सोशल मीडिया पर साझा किया है।

पोस्ट दिमाग और सोच पर गहरा असर डालती है 'धुरंधर'- राम गोपाल वर्मा वर्मा ने एक्स पर लिखा कि 'धुरंधर' सिर्फ भव्य फिल्म नहीं है, बल्कि ऐसी फिल्म है, जो दर्शकों के दिमाग और सोच पर असर डालती है। उन्होंने बताया कि आदित्य धर ने फिल्म को इस तरह बनाया है कि वो सिर्फ कहानी नहीं दिखाते, बल्कि दर्शकों को भी उसी माहौल और मानसिक स्थिति में ले जाते हैं, जिसमें किरदार होते हैं। दर्शक सिर्फ देखने वाला नहीं रहता, बल्कि इस कहानी का हिस्सा बन जाता है।

सराहना 'धुरंधर' याद रहने के लिए बनी है वर्मा लिखते हैं, 'धुरंधर आसान या सुरक्षित रास्ता नहीं अपनाती। इसमें चुप्पी, डायलॉग, साउंड और सीन, सबका असर गहरा है। अभिनय ऐसा है कि वो तारीफ बटोरने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक दिमाग में रहने के लिए किया गया है। किरदारों के बारे में सब कुछ साफ-साफ नहीं बताया जाता, बल्कि दर्शकों को खुद समझने का मौका दिया जाता है। आदित्य धर दर्शकों को समझदार मानते हैं और यही बात 'धुरंधर' को खास और देखने लायक बनाती है।'

प्रतिक्रिया तारीफ से गदगद आदित्य धर ने क्या कहा? वर्मा की तारीफ को आदित्य ने सम्मान बताया। उन्होंने जवाब में लिखा कि वो मुंबई एक सपना लेकर आए थे और कभी राम गोपाल वर्मा के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने कहा कि वर्मा की फिल्मों ने उन्हें फिल्म बनाना ही नहीं सिखाया, बल्कि निडर और अलग तरह से सोचने की सीख दी। आदित्य बोले कि अगर उनकी फिल्म 'धुरंधर' में वही जज्बा दिखता है तो उसकी वजह वर्मा से मिली प्रेरणा ही है।

