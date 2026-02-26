हिमाचल प्रदेश में टकराव के बाद दिल्ली पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली पहुंची (प्रतीकात्मकत तस्वीर)

शिमला में हिमाचल पुलिस से टकराव के बाद दिल्ली पुलिस 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर रवाना

लेखन गजेंद्र 10:52 am Feb 26, 202610:52 am

क्या है खबर?

दिल्ली में AI समिट के दौरान अर्धनग्न प्रदर्शन करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 और भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की टीम मंगलवार को कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने शिमला पहुंची थी, जहां हिमाचल प्रदेश की पुलिस से उनका टकराव हुआ था। अब स्थानीय अदालत ने रात करीब 1 बजे तीनों के पारगमन रिमांड मंजूर दे दी है, जिसके बाद पुलिस उनको लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई है।