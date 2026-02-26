LOADING...
हिमाचल प्रदेश में टकराव के बाद दिल्ली पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली पहुंची (प्रतीकात्मकत तस्वीर)

शिमला में हिमाचल पुलिस से टकराव के बाद दिल्ली पुलिस 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर रवाना

लेखन गजेंद्र
Feb 26, 2026
10:52 am
क्या है खबर?

दिल्ली में AI समिट के दौरान अर्धनग्न प्रदर्शन करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 और भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की टीम मंगलवार को कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने शिमला पहुंची थी, जहां हिमाचल प्रदेश की पुलिस से उनका टकराव हुआ था। अब स्थानीय अदालत ने रात करीब 1 बजे तीनों के पारगमन रिमांड मंजूर दे दी है, जिसके बाद पुलिस उनको लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई है।

जांच

दिल्ली लाने से पहले हुई जांच

दिल्ली पुलिस अदालत के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के अमेठी के निवासी सौरभ सिंह (28), सुल्तानपुर का निवासी अरबाज खान (24) और मध्य प्रदेश के तिलक नगर निवासी सिद्धार्थ अवधूत (33) को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले पुलिस की टीम आरोपियों को अंबाला सिविल अस्पताल ले गई थी, जहां उनकी चिकित्सा जांच की गई है। आरोपियों को दिल्ली में एक अदालत में पेश किया जाएगा।

टकराव

हिमाचल पुलिस से किस बात को लेकर हुआ टकराव

दिल्ली पुलिस बुधवार को शिमला के रोहरू पहुंची और एक रिसॉर्ट से तीनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सूचना मिलते ही हिमाचल पुलिस ने नाकाबंदी कर दी और दिल्ली पुलिस के वाहनों को रोक दिया। उसने न केवल आरोपियों को छुड़ाया बल्कि पुलिसकर्मियों को भी हिरासत में लिया। हिमाचल पुलिस का आरोप था कि गिरफ्तारी से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दे दी।

ट्विटर पोस्ट

टकराव का वीडियो आया सामने

